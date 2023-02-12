В Москве попытаются поднять ставки по Молдове, – Климкин назвал ситуацию критической

В последнее время в Молдове наблюдается усиление сепаратизма, смена руководства, смена силового блока, это связывают с непосредственным влиянием России. Москва и дальше попытается давить на страну через разные сферы влияния.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он убежден, что взаимодействие Кремля с Молдовой является критическим.

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Украинская разведка сообщила, что Россия в ближайшее время постарается провести государственный переворот в Молдове.

Россия пытается контролировать Молдову

По словам Климкина, риски для Молдовы есть, их источником может быть как Приднестровье, так и внутренняя ситуация в Молдове. Через пропаганду там Россия контролирует часть граждан, некоторых местных олигархов, а также много криминальных элементов.

Обратите внимание, что все пророссийские партии, которые там есть, на самом деле являются полукриминальными образованиями,

– добавил политик.

Климкин убежден, что Кремль пытается контролировать Молдову через поставки газа и обычный криминал. Подобное работало в Украине в 90-е годы.

Климкин о ситуации в Молдове: смотреть видео

"Россия потеряет Приднестровье"

Экс-министр иностранных дел считает, если бы не война в Украине Россия уже давно бы "перезагрузила Молдову", ведь существенная часть ее граждан считает, что их будущее связано с Россией

Россия сейчас фундаментально теряет. Она проигрывает войну, но также проиграет свою игру во всех непризнанных регионах. И она точно проиграет Приднестровье,

– подчеркнул Климкин.

Он уверен, что в Приднестровье больше не будет российского анклава, который контролирует ФСБ. Оттуда уже бегут люди, которые не хотят быть использованными Россией. Одесситы указывают, что в некоторых селах Приднестровья почти никого не осталось.

Украина и мир должны повлиять

По словам Климкина, такая ситуация позволяет Молдове наконец перезагрузиться от конфликта в Приднестровье, который истощает и их, и Украину. Он убежден, что на основе общей стратегии с Евросоюзом и Молдовой наше государство должно это остановить. Здесь ведь вопрос украинской национальной безопасности.

Но то, что в Москве попытаются поднять ставки по отношению к Молдове, также вне сомнений. Сейчас взаимодействие с Молдовой абсолютно критично,

– резюмировал Климкин.

Внутренняя ситуация в Молдове