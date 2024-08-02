Говорили только об этом обмене: политолог опроверг теории о "договорняке" между Россией и Западом

На фоне обмена заключенными социальными сетями распространяется конспирология о якобы закулисной договоренности между Россией и Западом. В частности, о прекращении войны в Украине.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко заверил, что нет никаких геополитических договоренностей и потепления в отношениях между Западом и Россией. Речь идет лишь об обмене заключенными. К тому же советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине нет.

К теме Освобожденный киллер Красиков мог быть охранником Путина и причастным к Революции Достоинства, – WSJ

Никакого "договорняка"

В рамках обмена Соединенные Штаты обменяли 16 человек, в том числе 5 немцев и 7 граждан России, которых в Белом доме назвали "политическими заключенными в своей стране". В то же время Москве передали 8 человек.

Переговоры по этому обмену были очень сложные и продолжались еще с 2022 года. Они несколько раз срывались,

– отметил Фесенко.

Важная деталь, сейчас подтверждают и американцы, и россияне, что переговорами занимались преимущественно спецслужбы. Обычно спецслужбы лучшие переговорщики, чем политики. Они работают без эмоций, часто достаточно цинично, не думают о правовых и гуманитарных ограничениях.

Для американцев всегда важно спасать своих граждан. По мнению политолога, вопрос обмена российских оппозиционеров сначала возник только по Алексею Навальному, а потом когда он умер в колонии, то у американцев возник комплекс вины, мол, США не помогли, не успели, а сейчас могут погибнуть еще и другие оппозиционеры.

Я понимаю эту логику США и западных стран. Так же в свое время на Западе боролись за освобождение советских диссидентов. То, что там могли быть переговоры в более широком смысле, то это вряд ли,

– сказал Фесенко.

Единственное, что может повлиять из этих переговоров на дальнейшие договоренности о мире – участие Турции как посредника. Это важный момент, потому что Турция снова предоставила площадку для процедуры обмена. Поэтому сейчас шансы Анкары в перспективе стать одним из посредников в будущих мирных переговорах значительно возрастают.