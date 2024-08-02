В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко запевнив, що немає жодних геополітичних домовленостей і потепління у відносинах між Заходом і Росією. Йдеться лише про обмін ув'язненими. До того ж радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні немає.

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Ніякого "договорняка"

У рамках обміну Сполучені Штати обміняли 16 осіб, зокрема 5 німців і 7 громадян Росії, яких у Білому домі назвали "політичними в'язнями у своїй країні". Водночас Москві передали 8 осіб.

Переговори щодо цього обміну були дуже складні й тривали ще з 2022 року. Вони декілька разів зривалися,

– зауважив Фесенко.

Важлива деталь, зараз підтверджують й американці, й росіяни, що переговорами займалися переважно спецслужби. Зазвичай спецслужби кращі перемовники, ніж політики. Вони працюють без емоцій, часто достатньо цинічно, не думають про правові й гуманітарні обмеження.

Для американців завжди важливо рятувати своїх громадян. На думку політолога, питання обміну російських опозиціонерів спочатку виникло тільки щодо Алєксєя Навального, а потім коли він помер у колонії, то в американців виник комплекс провини, мовляв, США не допомогли, не встигли, а зараз можуть загинути ще й інші опозиціонери.

Я розумію цю логіку США й західних країн. Так само свого часу на Заході боролися за звільнення радянських дисидентів. Те, що там могли бути переговори в ширшому сенсі, то це навряд чи,

– мовив Фесенко.

Єдине, що може вплинути з цих переговорів на подальші домовленості про мир – участь Туреччини як посередника. Це важливий момент, тому що Туреччина знову надала майданчик для процедури обміну. Тож зараз шанси Анкари в перспективі стати одним з посередників в майбутніх мирних переговорах значно зростають.