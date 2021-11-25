Мог работать на Россию: СБУ расследует вероятную госизмену главы Нацбюро авиапроисшествий

СБУ ведет уголовное дело о вероятной госизмене главы Нацбюро по расследованию авиационных происшествий. Он мог вести подрывную деятельность по заданию России.

По данным экономической контрразведки, он мог совершать преступления по заданию России. Следствие также выяснило, что чиновник причастен к изготовлению в Украине бортовых самописцев для самолетов и их реализации через подконтрольное предприятие на территории России.

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Расследование проверяет обстоятельства того, что исполняющий обязанности НБРГА помогал представителям России проводить подрывную деятельность против Украины,

– сообщили в суде.

Что именно проверяет следствие

Факты о том, что чиновник собирал и передавал россиянам полетную информацию из Нацбюро, полученную во время технического расследования авиационных происшествий на территории Украины.

Расследуют, передавал ли подозреваемый информацию о полетах украинских военных самолетов, которую записывают бортовые самописцы и регистраторы полетной информации.

Задержание СБУ российских приспешников

Генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, руководившего Центром специальных операций, обвиняют в государственной измене и попытке террористического акта. Он собирал тайную информацию и передавал ее России. Суд просит отпустить его под домашний арест.

32-летний украинец был задержан пограничниками Луганского отряда из-за работы на оккупационные войска России. Мужчина в 2014 году вошел в состав одного из подразделений незаконных вооруженных формирований.

Злоумышленники пытались автобусом перевезти 20 килограммов взрывчатки в Россию. Контрабанда была вывезена под видом тонера для принтера.

Пока следствие не получило достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении. Сроки расследования продлили до 27 ноября 2022 года.