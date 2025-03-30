В Виннице ограбили могилу Героя "Азовстали" Назария Гринцевича

Могилу легендарного "Гренки" снова ограбили. Одному из самых молодых защитников "Азовстали" навсегда 21. После плена боец продолжил службу в "Азове" и стал командиром взвода оптических наблюдателей в подразделении "Контакт 12".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение мамы Назария Гринцевича.

Стоит прочитать "Ешьте кашу и любите Украину": что известно о погибшем на войне Назарии Гринцевиче

Что известно об ограблении могилы "Гренки"

Марианна Колос выложила несколько роликов, из которых становится понятно, что могилу Назария Гринцевича обокрали. Забраны свечи, а также откручена булава, которую мама привезла из Карпат.

Конфеты лежат со вчерашнего дня. Свечи... Ну как так можно, у меня не хватает сил. Кто это делает – ненавижу вас, сволочи!

– говорит женщина в видео.

Она сетует, что воры не покупали свечи на могилу, поэтому не имели и права забирать. Не говоря уже об аморальности такого поступка. Мама азовца говорит: неужели должна караулить у могилы сына, чтобы вещи Героя были неприкосновенны.

Мама "Гренки" рассказала, что могилу сына ограбили: смотрите видео

К сожалению, могилу Гринцевича уже обворовывали. В июне 2024 года злоумышленники забрали игрушечную собаку. Песик был особенно ценным для семьи, ведь мама купила его сыну в раннем детстве. Особенно циничным это преступление было еще и потому, что с момента похорон прошел всего месяц.

Люди в комментариях возмущены. Они пишут, что в этот день были на могиле, и тут такое произошло. И удивляются, зачем это делать, разве родным погибших недостаточно горя. Некоторые жалуются, что с могил их родных воруют цветы и вазы.

Также пользователи риторически спрашивают, хорошо ли спят воры, которые опускаются до таких низких поступков, понимают ли они, что приносят неописуемую боль родным.

Впоследствии Марианна Колос выложила ряд новых роликов, в которых показана беспомощность администрации кладбища. Камеры смотрят в другую сторону и не фиксируют возможные преступления, охранников на пункте нет.

"Сегодня же не день рождения "Гренки", поэтому и охраны нет", – горько иронизирует мама Гринцевича.

Более того, ворота не запираются на ключ. То есть зайти на территорию кладбища может любой. Могилы военных, как видно из ролика, прямо у входа.

Когда подъехала полиция, она также не смогла найти охранников. Здание, где должна быть охрана, закрыто.