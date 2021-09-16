Могли быть снаряды времен войны: известны вероятные причины взрыва костра в Карпатах

В результате взрыва костра в Карпатах погибли два человека. Спасатели и полиция предполагают, что причиной трагедии стал устаревший снаряд времен Первой или Второй мировых войн.

Дело в том, что место, где остановились туристы, историческое. Во время Первой мировой здесь проходила линия Брусиловского прорыва, а во время Второй – линия обороны Арпада.

Напомним, В Карпатах произошел взрыв в костре туристов: 2 человека погибли, 4 пострадали

Снаряды времен войн

В ГСЧС связывают инцидент со взрывчатками, которые могли находиться на месте происшествия еще со времен войны.

Инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв", а также месте линии обороны "Арпада". Из-за чего на месте происшествия возможны нахождения взрывоопасных предметов,

– рассказал начальник ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

Спасатели добавили: в составе группы из 12 туристов был один иностранец. Погибшими оказались два мужчины, еще 4 женщин доставили в больницу. Дети, к счастью, не пострадали.

Что говорит полиция

Как рассказали в пресс-службе МВД, на месте происшествия обнаружили выбоину, возникшую в результате взрыва. К тому же на месте нашли обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.



Останки снаряда, которые обнаружили на месте взрыва / Фото МВД

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 – умышленное убийство.

По делу назначат экспертизы, в результате которых полицейские выяснят все обстоятельства произошедшего.

Взрыв костра в Карпатах: главное