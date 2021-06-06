Могли работать российские спецслужбы, – Кравчук о посадке самолета с Протасевичем

Леонид Кравчук заявил, что возможно на посадку самолета с Романом Протасевичем влияли российские спецслужбы. Ведь Александр Лукашенко не имеет влияния на территории Греции.

Леонид Кравчук рассказал, что российский след в посадке самолета с Романом Протасевичем "возможно есть, а возможно и нет".

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Кравчук о влиянии России на посадку самолета в Минске

Я так говорю, потому что у Лукашенко нет никакого влияния в Греции или соответственно в месте старта самолета. Поэтому там могли работать только российские службы,

– заявил Леонид Кравчук.

Он также вспомнил слова Протесевича, утверждавшего, что за ним следили в Афинах.

"Тогда сразу думал, что белорусских спецслужб там быть не могло. Там могли быть только российские спецслужбы. Я думаю, что там было российское влияние", – заявил Леонид Кравчук.

Более того, Кравчук отметил, что ему трудно сказать, влияли ли российские спецслужбы и на территории Беларуси.

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Он сказал, что думает якобы с ним также поработали спецслужбы.

"За несколько дней человек добровольно так изменить взгляды не может. Зная репрессивную машину Беларуси, формы работы и необузданность Лукашенко, думаю, что влияние было и очень серьезное. Это мои предположения. Считаю, что они со временем подтвердятся", – заявил Леонид Кравчук.

Посадка самолета в Беларуси: коротко