Могли работать российские спецслужбы, – Кравчук о посадке самолета с Протасевичем

6 июня 2021 , 15:31
Читати новину українською

Источник:

"Дом"

Леонид Кравчук заявил, что возможно на посадку самолета с Романом Протасевичем влияли российские спецслужбы. Ведь Александр Лукашенко не имеет влияния на территории Греции.

Леонид Кравчук рассказал, что российский след в посадке самолета с Романом Протасевичем "возможно есть, а возможно и нет".

Читайте также Надежд нету, но надо терпеть, – Кравчук о минском формате

Кравчук о влиянии России на посадку самолета в Минске

Я так говорю, потому что у Лукашенко нет никакого влияния в Греции или соответственно в месте старта самолета. Поэтому там могли работать только российские службы,
– заявил Леонид Кравчук.

Он также вспомнил слова Протесевича, утверждавшего, что за ним следили в Афинах.

"Тогда сразу думал, что белорусских спецслужб там быть не могло. Там могли быть только российские спецслужбы. Я думаю, что там было российское влияние", – заявил Леонид Кравчук.

Более того, Кравчук отметил, что ему трудно сказать, влияли ли российские спецслужбы и на территории Беларуси.

Кравчук прокомментировал "интервью" Протасевича

Он сказал, что думает якобы с ним также поработали спецслужбы.

"За несколько дней человек добровольно так изменить взгляды не может. Зная репрессивную машину Беларуси, формы работы и необузданность Лукашенко, думаю, что влияние было и очень серьезное. Это мои предположения. Считаю, что они со временем подтвердятся", – заявил Леонид Кравчук.

Посадка самолета в Беларуси: коротко

  • 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс приземлился в Минске. Это произошло якобы из-за сообщения о заминировании. Однако, никакой взрывчатки не нашли.
  • Власти Беларуси сняли с рейса экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Их задержали.
  • Недавно Роман Протасевич дал интервью государственному телеканалу ОНТ. Там он якобы "признал" вину в организации массовых беспорядков, пожалел о поездке на Донбасс и заверил, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Однако, со временем психологи сказали, – то, что показали на экране, напоминает видео "Аль-Каиды", где пленником в прямом эфире отрезали головы.
Автор: Діана Квасневська