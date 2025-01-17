Путин хочет перерыва в войне, чтобы воспользоваться грузинским сценарием

Bloomberg со ссылкой на источники в России рассказывает об условиях, которые якобы собирается выдвинуть Путин в случае возможных переговоров об окончании войны в Украине. Издание подчеркивает, что Путин полон решимости удержать контроль над частью Украины, где находятся его войска, а также обеспечить демилитаризацию Украины.

Путин не меняет своих требований

Владимир Путин будет требовать гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО и что количество ее вооруженных сил будет ограниченным. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Также Путин якобы не против возможного обмена территориями. Вероятно, говорится о том, что украинские войска должны оставить Курскую область в обмен, скажем, на выход российских войск из Харьковщины.

Эти условия Путина ничем не отличаются от тех, которые он выдвигал в 2022 году. Говорить, что Кремль как-то продвинулся в своем видении окончания российско-украинской войны, нельзя. Все это время Путин продолжает находиться в той же позиции, в которой он находился в феврале 2022 года.

Возникает важный вопрос – на сколько эту позицию будет воспринимать президент США Дональд Трамп? Ведь Трамп, как известно, прежде всего выступает за прекращение огня с вероятными гарантиями безопасности для Украины.

Правда, эти гарантии безопасности не предусматривают возможность вступления Украины в НАТО. В команде Трампа отмечают, что такое вступление должно быть отложено на 10 – 20 лет. В то же время в Кремле хотят, чтобы неприсоединение Украины к НАТО было надежно гарантировано Западом.

Серьезным является вопрос дальнейшего выживания Украины в тени России. Источники в Кремле говорят журналистам Bloomberg, что Путин не будет против того, чтобы западные страны поставляли Украине оружие, но с условием, что оно не может быть направлено против России или для освобождения оккупированных территорий. То есть говорится о контролируемом Москвой количестве оружия и о том, что украинская армия фактически будет контролироваться не собственным верховным главнокомандующим, а российским.

Грузинский сценарий

Возникает вопрос – действительно ли это окончание войны, или только перерыв в ней? Ведь в условиях Путина нет никаких слов о том, что Россия перестанет вооружаться и угрожать Украине. Нет никакого понимания, какими будут действенные гарантии безопасности Украины, если она не сможет ни в НАТО вступить, ни иметь достаточное количество оружия, чтобы противостоять вероятной российской агрессии.

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Путин прекрасно осознает, что в таком случае будут меняться настроения в украинском обществе, что украинцы будут напуганы возможностью повторения агрессии России и тем, что им придется бороться с этой агрессией буквально голыми руками.

Таким образом создаются условия для того, чтобы именно украинское общество голосовало за политические силы, которые готовы к капитуляции перед Москвой. Похоже мы сейчас наблюдаем в Грузии.

Компромисса с Путиным достичь не удастся

Так действительно ли может быть принято соглашение на таких условиях Путина? То, как сейчас решается вопрос мирного соглашения на Ближнем Востоке, создает впечатление, что для успокоения эго Трампа, в Белом доме могут пойти на условия, которые будут невыгодны Украине.

Многие наблюдатели говорят, что мирное соглашение с "ХАМАС" является невыгодным для Израиля, а в безопасности Израиля Трамп недавно был заинтересован больше, чем в безопасности Украины. Поэтому возникает вопрос – как новая американская администрация будет действовать на украинском направлении, если вопрос сохранения лица действующего американского президента и скорость принятия решений значительно приоритетнее, чем устойчивый мир в кризисных регионах?

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Вопрос не только в позиции Трампа на его вероятных переговорах и встречах с Путиным, вопрос в том, как будет воспринимать такие условия российского президента Украина и Евросоюз. Может возникнуть ситуация, когда американцы не будут видеть ничего трагического в предложениях президента США. В то же время в Киеве и европейских столицах будут прекрасно осознавать, что имеют дело с отложенной войной и таким политическим переформатированием Украины, которое не позволит надеяться на ее независимое и суверенное развитие в будущем. То есть многое будет зависеть от Трампа, но много и от нас.

Первое, что нужно осознать, это то, что никаких реальных компромиссов с Путиным нам достичь не удастся. Агрессор уверен, что сможет навязать Украине свои условия мира, которые выглядят как условия капитуляции. Сейчас Путин думает о том, как использовать желание Трампа выглядеть миротворцем.

Нашей амбициозной задачей является объяснить новой администрации США, что мир на условиях Путина это не только катастрофа для Украины и украинского народа, это позор для Белого дома. Поймет это Трамп или нет – станет ясно только после инаугурации.