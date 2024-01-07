Работа украинской ПВО уже вошла в историю, когда ей удалось во время массированной атаки на Киев уничтожить 10 "Кинжалов". Такое мнение высказал бывший верховный командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав и объяснил, смогут ли F-16 в будущем облегчить работу противовоздушной обороны.

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Действенны ли F-16 против "Кинжалов"

По словам Бридлава, F-16 помогли бы в отражении российских атак сверхзвуковыми ракетами. Впрочем, отметил генерал, этот истребитель в определенном смысле работает так же, как и ПВО. Поэтому он гораздо эффективнее, когда подключен к системам – когда там есть датчики, которые передают информацию системе вооружений самолета и помогают ей подготовиться к запуску ракеты. Поскольку "Кинжалы" имеют гиперскорость, у F-16 не будет много времени на то, чтобы обнаружить их, подумать, как обезвредить и совершить пуск.

Именно поэтому требуется набор датчиков, которые увидят цель, синхронизируются и направят F-16. И тогда истребитель, оказавшись в зоне поражения, мог бы выстрелить в "Кинжал".

Сколько "Кинжалов" сбила Украина за всю войну

С начала полномасштабного вторжения силы ПВО сбили 25 "Кинжалов" с помощью установки Patriot. Ранее перехват этих ракет считался невозможным. Всего за время войны Россия использовала против Украины 63 "Кинжала".

Справка : "Кинжал" – российская аэробалистическая ракета. Ее трудно сбить потому, что она способна изменять траекторию движения во время полета.

Передача F-16 и ракет в ПВО: что известно