Робота української ППО вже увійшла в історію, коли їй вдалося під час масованої атаки на Київ знищити 10 "Кинджалів". Таку думку висловив колишній верховний командувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав і пояснив, чи зможуть F-16 у майбутньому полегшити роботу протиповітряної оборони.

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Чи дієві F-16 проти "Кинджалів"

За словами Брідлава, F-16 допомогли б у відбитті російських атак надзвуковими ракетами. Втім, зазначив генерал, цей винищувач у певному сенсі працює так само як і ППО. Тому він набагато ефективніший тоді, коли підключений до систем – коли там є датчики, які передають інформацію системі озброєнь літака і допомагають їй підготуватися до запуску ракети. Оскільки "Кинджали" мають гіпершвидкість, у F-16 не буде багато часу на те, аби виявити їх, подумати, як знешкодити і здійснити пуск.

Саме тому потрібен набір датчиків, які побачать ціль, синхронізуються і спрямують F-16. І тоді винищувач, опинившись у зоні ураження, міг би вистрілити у "Кинджал".

Скільки "Кинджалів" збила Україна за всю війну

Від початку повномасштабного вторгнення сили ППО збили 25 "Кинджалів" за допомогою установки Patriot. Раніше перехоплення цих ракет вважалося неможливим. Загалом за час великої війни Росія використала проти України 63 "Кинджали".

Довідка: "Кинджал" – російська аеробалістична ракета. Її важко збити тому, що вона здатна змінювати траєкторію руху під час польоту.

Передача F-16 та ракет до ППО: що відомо