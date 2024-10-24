Могут ли мужчины, которых мобилизовали в ТЦК, попасть в ряды "Азова": ответ военных

Украинцы, которых мобилизовали через ТЦК, также могут присоединиться к "Азову". Однако важно это сделать вовремя – то есть сразу после получения повестки.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин. По его словам, если новобранцы попали в распределительный центр, где их отправят на конкретное направление, их забрать уже не смогут.

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Как можно вступить в ряды "Азова"

Юрий Гаврилишин объяснил, что когда военнообязанный получает повестку явиться в ТЦК, "Азов" может "перехватить" его. Военные имеют возможность предложить службу и оформлять в бригаду даже через тот же ТЦК, в который человек должен был появиться.

Но есть кейсы, когда уже будучи в ТЦК, возможно, даже "бусифицированным", человек понимает, что его лишили выбора и звонит к нам в коллцентр с просьбой принять в ряды "Азова",

– рассказал Гаврилишин.

По его словам, в таких случаях военные еще могут способствовать тому, чтобы побороться за человека и все-таки в конечном итоге приобщить к рядам "Азова".

К слову, ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине запускают онлайн-обучение по военному делу в приложении Армия+. Сейчас доступны курсы общей подготовки, быта в полевых условиях и беспилотных систем.