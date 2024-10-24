Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин. За його словами, якщо новобранці потрапили в розподільчий центр, де їх відправлять на конкретний напрямок, їх забрати вже не зможуть.

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Як можна долучитися до лав "Азову"

Юрій Гаврилишин пояснив, що коли військовозобов'язаний отримує повістку з'явитися в ТЦК, "Азов" може "перехопити" його. Військові мають можливість запропонувати службу та оформлювати в бригаду навіть через той же ТЦК, в який людина мала з'явитися.

Але є кейси, коли вже будучи в ТЦК, можливо, навіть "бусифікованою", людина розуміє, що її позбавили вибору й дзвонить до нас у колцентр з проханням прийняти до лав "Азову",

– розповів Гаврилишин.

За його словами, в таких випадках військові ще можуть сприяти тому, аби поборотися за людину і все-таки в кінцевому результаті долучити лав "Азову".

До слова, раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні запускають онлайн-навчання з військової справи у застосунку Армія+. Наразі доступі курси загальної підготовки, побуту у польових умовах та безпілотних систем.