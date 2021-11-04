Могут ли отменить призыв: новый министр обороны оценил перспективы

Новый министр обороны Алексей Резников поддерживает отмену обязательного призыва в армию. Он собирается говорить об этом с экспертами.

Резников в кулуарах Рады рассказал журналистам, что консультируется относительно уместности отмены призыва.

Кстати Хочу пообщаться с каждым, – Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны и ВСУ

Моя мечта, чтобы по большому счету мы перешли к профессиональной армии,

– признался министр.

"Контракт" должен быть привлекательнее

Чиновник отметил, что службу по контракту надо сделать более привлекательной. Он надеется на новый закон о национальном сопротивлении и создании войск территориальной обороны.

Резников надеется, когда люди будут иметь подготовку и будут в реестре теробороны, это может стать мобилизационным резервом.

Отмена призыва: что говорили ранее

Алексея Резникова нардепы назначили министром обороны 4 ноября. Он получил 273 голоса. Ранее ведомство возглавлял Андрей Таран.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что обязательный военный призыв могут отменить уже с 2023 года. Собственно, политик тоже говорил о законе относительно национального сопротивления, который предусматривает создание территориальной обороны.