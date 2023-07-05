Работники ТЦК ворвались в частный дом: юрист объяснил, законно ли это

В Хмельницкой области разразился скандал после того, как работники ТЦК ворвались в частный дом и начали угрожать жильцу. Юрист объяснил, законно ли таким образом вручать повестки.

Военнослужащие превысили свои полномочия

Представители ТЦК не имеют права самовольно заходить в дома для вручения повесток. Об этом заявил юрист Ростислав Кравец.

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Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Входить в помещение они должны только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище,

– объяснил Кравец.

Он отметил, что проникать в дома без решения суда правоохранители могут только в 2 случаях:

если их туда вызывали;

если есть угроза жизни человека.

Однако здесь важно отметить, что это касается исключительно правоохранителей, а не работников военкоматов. Поэтому в случае случившегося в Хмельницкой области сотрудники ТЦК превысили свои служебные полномочия. Владелец дома, в который они ворвались, может обратиться к правоохранителям с заявлением.

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Детали скандала в Хмельницкой области

На днях в сети распространили видео, на котором сотрудники военкомата ворвались в частный дом. Вероятно, таким образом они собирались вручить повестку владельцу. Мужчина начал прогонять гостей, аргументируя это тем, что он не разрешал им заходить в свой дом.

Однако сотрудники ТЦК прибегли к угрозам и заявили, что "сломят мужчине ногу". Впоследствии один из них сказал, что является майором полиции.

В ТЦК сообщили, что уже начали проверку по данному факту.