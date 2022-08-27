Для наступательных операций сил не хватает, – Черник рассказал о потенциале россиян на Востоке
У россиян пока нет потенциала для больших наступательных операций на Востоке Украины. У них для этого не хватает сил и средств.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, оккупанты не могут провести масштабную наступательную операцию на этом направлении.
К теме Всю зиму будем находиться в состоянии артиллерийских дуэлей, – Черник о развитии событий на фронте
Украинцы нащупали болевые точки россиян
Черник отмечает, что на 95% эта война – это борьба артиллерий. Украинские военные смогли надавить на болевые точки россиянам и отчасти решить проблему.
Бесконечный хлопок на их складах боеприпасов, пунктах управления и узлах связи существенно снижает потенциал российских оккупантов,
– отметил Черник.
Впрочем, есть и отрицательные новости. оккупанты остановились на захваченных рубежах и обустраивают там оборонительные укрепления. Поэтому выбивать захватчиков с оккупированных территорий будет сложно. Они могут буквально устроить большие артиллерийские валы, которые пока нечем преодолевать.
Для того чтобы достичь паритета, мы должны нарастить качественное вооружение. Этот процесс идет. Но он, по-моему, будет еще довольно длинным,
– подчеркнул Черник.
Черник о потенциале россиян на Востоке Украины: смотрите видео
Какая ситуация на Донбассе: главное
- На Славянском направлении оккупанты вели обстрелы из артиллерии и РСЗО в районе Долины, Дубровного и Краснополья. Вблизи Новой Дмитровки оккупанты провели воздушную разведку. Также, чтобы помешать украинским военным, они развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в этом направлении.
- В Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии территории Сидорового, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Также ВСУ удалось отразить попытку наступления оккупантов вблизи Григоровки.
- На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск вблизи Бахмутского, Веселой Долины, Зайцева и Кодемы. Были удары по вражеской авиации в районе Зайцево и Соледара. россияне пытались продвинуться в направлениях Соледара, Зайцева и Майорска, но ВСУ отразили атаку.
- На Авдеевском направлении оккупанты били из ствольной, реактивной артиллерии и танков объекты гражданской и военной инфраструктуры вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки. Были авиационные удары возле Марьинки и Валентиновки. Также они попытались продвинуться вблизи Невельского, но ВСУ отразили атаку.