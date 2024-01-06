Какие угрозы для Харьковской области появятся в 2024 году: анализ фронта от Свитана

Весь восточный фронт в Украине остается очень горячим и тяжелым в 2024 году. Однако появляются сообщения о дополнительных угрозах для Харькова.

Есть ли прямая угроза повторного наступления на Харьков и другие важные события на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Попадание по аэродрому "Саки"

Появилось официальное подтверждение попаданий в аэродром противника "Саки", полуостров Крым.

В 2022 году Силы обороны Украины уже уничтожили в Саках эскадрилью самолетов типа Су-24 и Су-30.

Это большой аэродром, рядом расположен большой военный склади, конечно, это один из основных центров управления связью и южным направлением россиян.

– заметил полковник в запасе.

Вероятно, там был командный пункт со всего Крыма, высокие чины российского министерства обороны, есть вероятность, что там находился и Валерий Герасимов – начальник российского генштаба.

Украина может бить по этой территории с помощью ракет Storm Shadow, SCALP, Нептун, Гарпун до полного их уничтожения в Крыму, подчеркнул Свитан.

Россия теряет авиацию

В то же время за последние 2 недели ВСУ удачно отработали по 4 самолетах типа Су в России. В то время как Главное управление разведки Украины сообщает, что подобных самолетов Россия может производить 2 – 3 единицы в год.

Кроме того, Россия начала поставлять самолеты в Иран, так что их авиационный парк стремительно заканчивается, подчеркнул Свитан.

Если подтвердится, что наши пилоты уже работают на F-16, то в ближайшее время они смогут сбивать борта над Крымом или над полем боя, как минимум на херсонском направлении.

– подчеркнул военный аналитик.

Есть ли угроза для Харькова в 2024 году

Институт изучения войны написал, что россияне сейчас могут скапливаться собственные резервы с намерениями в 2024 году двигаться в сторону Харькова. Представитель ГУР Андрей Усов прокомментировал, что россияне в этом направлении действительно могут усилить свои атаки.

Свитан объяснил, что следует разграничивать два понятия: Харьков и Харьковская область. Россияне не прекращают сейчас попыток наступать из направления Валуек на Купянск. Однако военный эксперт убежден, что непосредственно городу Харьков ничего сейчас не угрожает, ведь на этом направлении нет таких серьезных группировок, которые могли бы двинуться на областной центр.

Бои угрожают левобережью по реке Оскол – Купянск-Узловой, в направлении Луганской области. В Валуйках сконцентрировано достаточное количество сил и средств врага, чтобы продолжать давление на Купянщину.