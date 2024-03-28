Способны ли россияне прорваться к Днепру: полковник запаса оценил динамику на фронте
Ситуация по всей линии фронта очень тяжелая, ценой огромных человеческих потерь враг продвинулся на нескольких направлениях. В то же время в сети периодически появляется информация, что россияне накапливают силы для прорыва линии фронта или захвата крупного города.
Насколько это возможно для 24 Канала ответил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Также он спрогнозировал, что может изменить динамику боев в пользу Украины.
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Могут ли россияне прорваться
Издание Welt написало, что Россия пытается прорвать первую линию обороны ВСУ в 18 местах. Однако, по их словам, вторая и третья линии значительно слабее, поэтому риск продвижения врага в глубь страны, до Днепра – большой.
Свитан заметил, что россияне сейчас на Херсонщине и Запорожье занимают позиции у Днепра, поэтому, вероятно, западное издание имело в виду прорыв линии обороны на других отрезках фронта. Полковник в запасе убежден, что сейчас это невозможно, ведь полумиллионная российская армия не смогла сделать этого на пике подготовки: зимой 2023 – 2024.
Сейчас они использовали практически весь наступательный потенциал,
– отметил военный аналитик.
Как будут развиваться бои в 2024 году
В этом году широкомасштабные наступательные действия россиян очень маловероятны, а с учетом того вооружения, которое Украина получит от западных партнеров, в частности боеприпасы, представляется вполне вероятным удержать линию фронта в том положении, какой она есть сейчас.
Оборонительные линии ВСУ сейчас достаточно серьезные. Первая сейчас укреплена, вторая линия обороны возводилась еще с 2014 года, а третья расположена в 50 – 70 километрах от первой и второй линий.
Относительно Запорожья, там расположено большое количество рокадных дорог, которая ведет в Донецкую область, и позволяет быстро перебрасывать резервы и удерживать линию фронта.
Сейчас все боевые столкновения переходят в режим тактических боев, в таком режиме фронт в ближайшее время и будет находиться. Но подчеркну – до захода других видов вооружения, в частности средств дальнего поражения и самолетов,
– подчеркнул Свитан.
Последнее с линии боевого соприкосновения
- В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что фронт на восточном направлении удалось стабилизировать. Несмотря на постоянные штурмы россиян, на некоторых участках у ВСУ есть преимущество, в частности по оборонительной линии, расположенной вблизи воды на Авдеевском направлении.
- Ценой огромных потерь россиянам удалось получить определенные успехи по линии Бердичи-Первомайское, захватить населенный пункт Тоненькое, а также основную часть Орловки. Сейчас населенный пункт Бердичи не контролирует полностью ни одна из сторон.
- Также враг сосредоточен на том, чтобы давить в направлении Часового Яра. Там противник делает все возможное и невозможное, чтобы прорваться к населенному пункту, однако ВСУ удерживают свои позиции в Клищеевке и Андреевке.