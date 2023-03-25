Выезд студентов за границу: возможен ли во время военного положения

Сейчас многих студентов, которые учатся за границей, волнует вопрос, смогут ли они выехать за пределы Украины и продолжить свое обучение очно.

В интервью 24 Каналу юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, могут ли совершеннолетние студенты мужского пола уезжать за границу.

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Могут ли студенты уезжать за границу

В начале полномасштабной войны в 2022 году украинские студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты имели право на выезд за границу. Однако с лета 2022 года правительство лишило их такого права, увидев в этом щель для выезда мужчин из Украины.

Да, сейчас студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты получают отсрочку от мобилизации во время военного положения, однако все равно должны оставаться в Украине.

Кто из мужчин имеет право выезжать за границу в условиях военного положения

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);

граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Также законы и правительственные постановления определяют список категорий мужчин, имеющих право на выезд за пределы Украины во время войны.

В Верховной Раде зарегистрированы 2 законопроекта № 9075 и № 9074, которые вносят поправки в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" и предусматривают исключение для студентов иностранных вузов.