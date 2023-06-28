У нас мощная армия, и не на словах, – Зеленский об угрозе нападения вагнеровцев из Беларуси

После начала перекидывания отрядов "Вагнера" в Беларусь появился страх, что бойцы этой частной военной компании могут стать угрозой для нашего государства. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию.

В среду, 28 июня, президенты Польши и Литвы, Анджей Дуда и Гитанас Науседа, прибыли в Украину, где после переговоров с украинским лидером дали общую пресс-конференцию. Как раз на ней Зеленский высказался относительно потенциальной угрозы со стороны ЧВК "Вагнера", – информирует 24 Канал.

Смотрите также Представляет ли "переезд" вагнеровцев в Беларусь угрозу: Зеленский и Дуда прокомментировали

ВСУ сильнее любых "вагнеровцев"

Глава нашего государства не считает, что перекидывание бойцов из батальона "Вагнер" в Беларусь может повлечь за собой какую-то серьезную опасность для Украины. Объяснил он это тем, что численность отрядов этой ЧВК достаточно невелика.

Я не могу сказать, насколько они (вагнеровцы – 24 Канал) кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень велик,

– сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, многих наемников из этой частной военной компании уже уничтожили Вооруженные Силы: "Все-таки у нас мощная, современная армия, и не на словах".

Поэтому и, кстати, не столь большими были батальоны, шедшие на Москву во время недавнего мятежа Пригожина.

Смотрите также Самолеты Пригожина в Беларуси, Путин хочет ликвидировать его активы: все, что известно о мятеже

"Вооруженное восстание" Пригожина: коротко