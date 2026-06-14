Почему с отсрочке вызывают на ВВК: юрист объяснил важный нюанс

Военнообязанные, имеющие действующую отсрочку или бронирование, не обязаны проходить ВВК. Впрочем, в социальных сетях сообщают о случаях, когда таким категориям граждан приходят повестки на медицинский осмотр.

Адвокат Роман Ухов пояснил в комментарии для ТСН, что это связано с несогласованностью в законодательстве. По его словам, различные нормативные акты содержат разные требования, а четкого документа, который бы подробно определял порядок действий в таких ситуациях, нет.

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Могут ли вызвать на ВВКлюдей с отсрочкой или бронированием?

С одной стороны, ТЦК имеют право вызывать военнообязанных для уточнения данных или прохождения ВВК. Но постановление Кабмина №560 гласит, что людей с действующей отсрочкой направлять на ВВК нельзя. То есть возникает противоречие: одни нормы разрешают вызовы, другие – запрещают ВВК для тех, кто имеет отсрочку.

Наличие отсрочки тоже не означает, что человека вообще нельзя вызвать в ТЦК. Его могут пригласить для уточнения или проверки учетных данных.

В то же время мобилизовать таких лиц не имеют права, поскольку бронирование защищает их от призыва.

По словам юриста, позиция Минобороны однозначна. Там считают, что ТЦК не должны вызывать на ВВК людей с действующей отсрочкой или бронированием.

Что делать, если забронированного или человека с отсрочкой вызывают на ВВК

В таких ситуациях нет единого алгоритма действий – все зависит от конкретного случая и причины вызова.

Как объясняет Ухов, если человеку с бронированием или отсрочкой приходит вызов именно на ВВК, он имеет право обжаловать такие действия. Жалобу также может подать работодатель в ТЦК областного уровня, если считает, что решение нарушает закон.

В то же время юрист предупреждает: игнорировать повестку полностью опасно. По его словам, неявку на ВВК или по вызову могут трактовать как основание для объявления в розыск или даже для аннулирования бронирования.

Поэтому адвокат советует не действовать одинаково во всех случаях, а рассматривать каждую ситуацию отдельно. Оптимальный вариант – обратиться к юристу, подать жалобу или официальный запрос и, при необходимости, явиться в ТЦК, чтобы выяснить причину вызова.