Адвокат Роман Ухов пояснив у коментарі для ТСН, що це пов'язано з неузгодженістю в законодавстві. За його словами, різні нормативні акти містять різні вимоги, а чіткого документа, який би детально визначав порядок дій у таких ситуаціях, немає.

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Чи можуть викликати на ВЛК людей з відстрочкою або бронюванням?

З одного боку, ТЦК мають право викликати військовозобов'язаних для уточнення даних або проходження ВЛК. Але постанова Кабміну №560 говорить, що людей з чинною відстрочкою направляти на ВЛК не можна. Тобто виникає суперечність: одні норми дозволяють виклики, інші – забороняють ВЛК для тих, хто має відстрочку.

Наявність бронювання теж не означає, що людину взагалі не можуть викликати до ТЦК. Її можуть запросити для уточнення або перевірки облікових даних.

Водночас мобілізувати таких осіб не мають права, оскільки бронювання захищає їх від призову.

За словами юриста, позиція Міноборони є однозначною. Там вважають, що ТЦК не повинні викликати на ВЛК людей з чинною відстрочкою або бронюванням.

Що робити, якщо заброньованого або людину з відстрочкою викликають на ВЛК

У таких ситуаціях немає єдиного алгоритму дій – усе залежить від конкретного випадку та причини виклику.

Як пояснює Ухов, якщо людині з бронюванням або відстрочкою приходить виклик саме на ВЛК, вона має право оскаржити такі дії. Скаргу також може подати роботодавець до ТЦК обласного рівня, якщо вважає, що рішення порушує закон.

Водночас юрист застерігає: ігнорувати повістку повністю небезпечно. За його словами, неявку на ВЛК або за викликом можуть трактувати як підставу для оголошення в розшук або навіть для анулювання бронювання.

Тому адвокат радить не діяти однаково в усіх випадках, а розбирати кожну ситуацію окремо. Оптимальний варіант – звернутися до юриста, подати скаргу або офіційний запит і, за потреби, з'явитися до ТЦК, щоб з'ясувати причину виклику.