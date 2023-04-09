Мобилизация продолжается: является ли законным вызов в военкомат звонком или бумажным письмом
Источник:"РБК-Украина"
В Украине продолжается проведение общей мобилизации во время военного положения. В военкомат могут вызвать путем вручения повестки.
Однако бывают случаи, когда военнообязанного вызывают в ТЦК бумажным письмом или звонком по телефону. Адвокат Антон Маринич объяснил, законно ли это в Украине.
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Является ли законным вызов в военкомат письмом
По словам адвоката, получение письма, в котором есть повестка, является законным способом оповещения. Тогда же военкомат будет иметь подтверждение того, что мужчина получил письмо и ознакомился с его содержимым.
Если говорится об обычном письме, которое бросают в почтовый ящик, то тогда же военкомат не будет иметь никаких гарантий, что военнообязанный получит данное уведомление.
Адвокат отметил, что военкоматы могут даже наложить штраф на военнообязанного за игнорирование письма. В таком случае действия ТЦК придется обжаловать в суде.
Законен ли вызов в военкомат звонком по телефону
Юрист рассказал, что также военкоматы могут обзванивать военнообязанных с просьбой явиться к ним. Однако эти звонки являются рекомендательными и не имеют никакого юридического последствия.
Однако следует учитывать статус человека, которому поступил звонок, ведь это могут быть стоящие на учете резервисты. Они располагают мобилизационным распоряжением и с момента объявления военного положения обязаны явиться в военкомат без вручения повестки.
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- Кстати, наличие у военнообязанных мужчин так называемого "белого билета" не освобождает от мобилизации. Некоторых его владельцев могут призвать к службе в армии.
- Отметим, что мужчины, которые, несмотря на запрет пересечения границы, смогли выехать из Украины, будут привлечены к ответственности – они получат штрафы. Однако некоторые военнообязанные могут быть привлечены к уголовной ответственности.