Прямо на улице: законно ли в Украине заполнять повестку перед вручением

В Украине продолжается полномасштабная война, а с ней и всеобщая мобилизация. Повестки могут раздавать где угодно.

Призвать на службу могут мужчин от 18 до 60 лет. Законно ли в Украине заполнять повестку перед вручением – читайте далее в материале 24 Канала.

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Что должно быть в повестке

Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. Кроме того, в документе должна быть дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

Законно ли заполнять повестку перед вручением

Пустую повестку могут заполнять на месте, но в случае если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Кто имеет право вручать повестки

Повестки должны вручать:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам;

владельцы домов лицам, проживающим там;

должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Можно ли отказаться от повестки

Представители полиции или ТРО не могут вручать повестки.

Для отказа в получении повестки военнообязанный мужчина должен иметь уважительные причины, в частности: