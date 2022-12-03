Смогут ли жители приграничных регионов свободно пересекать границу с Россией

Украинское правительство приняло проект закона, согласно которому жители приграничных населенных пунктов не смогут свободно въезжать или заходить на территорию враждебного государства. Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде.

В пятницу, 2 декабря, украинский чиновник и представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук констатировал, что украинское правление на заседании одобрило проект закона, в котором говорится, что прекращается действие соглашения между Украиной и Россией, которое регулировало порядок пересечения границы для жителей пограничных городов и сел.

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Что будет означать принятие этого законопроекта

Отметим, что пока документ, который называется "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством России о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и России" не вступил в юридическую силу и, очевидно, его должны передать на рассмотрение парламента. Однако уже точно известно по словам Мельничука, какие последствия будут иметь принятие этого решения.

Принятие этого законопроекта позволит украинской стороне выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для утраты Соглашения. Прекращение действия Соглашения будет способствовать усилению государственного контроля въезда и пребывания в Украине граждан России в условиях угроз национальной безопасности Украины,

– написал госслужащий.

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Угрожает ли что-то украинцам, которые эвакуировались через Россию

Напомним, недавно 24 Канал писал о том, могут ли привлечь к ответственности граждан Украины, решивших спасти свою жизнь, выехав сначала на территорию страны-агрессорки.

По имеющейся информации, границу с Россией с начала полномасштабного вторжения пересекло 2,8 миллиона человек.

Значительная часть украинских граждан вынуждена была спасать свою жизнь, как раз эвакуируясь из-за враждебного государства в страны Евросоюза, поэтому в Госпогранслужбе заверили, что у людей, оказавшихся в такой ситуации, никаких проблем с законом нет.