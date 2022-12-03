У п'ятницю, 2 грудня, український високопосадовець та представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук констатував, що українське правління на засіданні схвалило проєкт закону, у якому йдеться про те, що припиняється дія угоди між Україною та Росією, яка регулювала порядок перетину кордону для жителів прикордонних міст та сіл.

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Що означатиме ухвалення цього законопроєкту

Зазначмо, що поки документ, який має назву "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Росії щодо порядку перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Росії" не вступив у юридичну силу та, вочевидь, його мають передати на розгляд парламенту. Однак уже точно відомо зі слів Мельничука, які наслідки матиме ухвалення цього рішення.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для втрати чинності Угодою. Припинення дії Угоди сприятиме посиленню державного контролю в’їзду та перебування в Україні громадян Росії в умовах загроз національній безпеці України,

– написав держслужбовець.

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Чи загрожує щось українцям, які евакуйовувались через Росію

Нагадаємо, нещодавно 24 Канал писав про те, чи можуть притягнути до відповідальності громадян України, які вирішили врятувати своє життя, виїхавши спершу на територію країни-агресорки.

Зверніть увагу! За наявною інформацією, кордон з Росією від початку повномасштабного вторгнення перетнуло 2,8 мільйона людей.

Значна частина українських громадян змушена була рятувати своє життя, якраз-таки евакуюючись через ворожу державу в країни Євросоюзу, тому у Держприкордонслужбі запевнили, що в людей, які опинилися в такій ситуації, жодних проблем зі законом немає.