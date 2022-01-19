Могут направляться к Украине: возле Великобритании заметили корабли России

19 января 2022 , 17:22
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Источник:

Mail Online

Возле Великобритании заметили 6 десантных кораблей России. Все они принадлежат Балтийскому и Северному флотам Кремля.

Корабельная группа от берегов Великобритании повернула на юг. Пока нет подтверждения, что суда направляются в Черное море, однако это вероятная версия.

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Какие корабли заметили возле Британии

Утром 19 декабря мимо Великобритании проплыли 6 кораблей, каждый из которых может взять на борт до 25 бронетранспортеров. В частности, это:

  • "Королева";
  • "Минск";
  • "Калининград";
  • "Оленегорский горняк";
  • "Петр Моргунов";
  • "Георгий Победоносец".

Российские корабли заметили еще 17 января у берегов Дании / Фото Курта Педерсена

 

Британские СМИ уже спрогнозировали возможный маршрут российских судов – к Атлантическому океану, из которого затем через Гибралтарский пролив корабли могут свернуть к Средиземному морю. От него через пролив Босфор суда страны-агрессора могут войти в Черное море.


Маршрут российских кораблей может выглядеть так / Фото Mail Online

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Автор: Іван Магуряк