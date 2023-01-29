Куда отправят призывников, ранее не проходивших службу, а куда – опытных
С начала полномасштабного вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Известно, что, прежде всего, ТЦК призывают личный состав по определенным, определенным учетно-военным специальностям.
Учитывая ход этой войны в рядах Вооруженных Сил нужны специалисты, которые справлялись бы с новыми типами вооружения, которые предоставляют нам партнеры. В то же время, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач во время брифинга рассказал о ходе мобилизации. Об этом информирует 24 Канал.
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Куда отправляют людей, не проходивших службу
По словам Горбача, граждан, ранее не проходивших службы, могут призвать исключительно в учебные центры. Там происходит подготовка по определенным специальностям. И только после этого происходит их разделение на воинские части и конкретные должности.
Люди, которые мобилизуются, если у них есть опыт военной службы и непродолжительный перерыв в прохождении службы, конечно, могут отправляться сразу в боевые воинские части,
– констатировал полковник ВСУ.
Кроме того, он еще раз подчеркнул, что все другие категории граждан ТЦК призывают только в учебные воинские части, а не сразу на фронт. Там идет подготовка к реальным боевым действиям.
Общая мобилизация продолжается: последние новости
- Не так давно на границе с Венгрией ГНСУ задержали уклоняющегося от мобилизации мужчину, который упрямо притворялся женщиной. Собственно, военнообязанный хотел незаконно пересечь границу, однако пограничники ему не дали этого сделать.
- Кроме того, Роман Горбач отметил, что новых волн мобилизации нет, а сообщения об этом, очевидно, являются частью российских информационных спецопераций. По его словам, мобилизация у нас продолжается с 24 февраля без всяких "волн".
- Также адвокат Богдан Пересада объяснял, может ли работодатель требовать от работников документов о военном учете. По мнению специалиста, при принятии на работу работодатель имеет право просить предоставить военно-учетный документ. Это абсолютно законно.
- Важно быть осведомленным в теме мобилизации, которая происходит активно с начала широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года. Сетью распространяется немало фейков, в частности, по вручению повесток. Поэтому следует тщательно отфильтровывать информацию.
Опровержение популярных фейков по вручению повесток / Картинка 24 Канала