Куда отправят призывников, ранее не проходивших службу, а куда – опытных

С начала полномасштабного вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Известно, что, прежде всего, ТЦК призывают личный состав по определенным, определенным учетно-военным специальностям.

Учитывая ход этой войны в рядах Вооруженных Сил нужны специалисты, которые справлялись бы с новыми типами вооружения, которые предоставляют нам партнеры. В то же время, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач во время брифинга рассказал о ходе мобилизации. Об этом информирует 24 Канал.

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Куда отправляют людей, не проходивших службу

По словам Горбача, граждан, ранее не проходивших службы, могут призвать исключительно в учебные центры. Там происходит подготовка по определенным специальностям. И только после этого происходит их разделение на воинские части и конкретные должности.

Люди, которые мобилизуются, если у них есть опыт военной службы и непродолжительный перерыв в прохождении службы, конечно, могут отправляться сразу в боевые воинские части,

– констатировал полковник ВСУ.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что все другие категории граждан ТЦК призывают только в учебные воинские части, а не сразу на фронт. Там идет подготовка к реальным боевым действиям.

Общая мобилизация продолжается: последние новости

Не так давно на границе с Венгрией ГНСУ задержали уклоняющегося от мобилизации мужчину, который упрямо притворялся женщиной. Собственно, военнообязанный хотел незаконно пересечь границу, однако пограничники ему не дали этого сделать.

Кроме того, Роман Горбач отметил, что новых волн мобилизации нет, а сообщения об этом, очевидно, являются частью российских информационных спецопераций. По его словам, мобилизация у нас продолжается с 24 февраля без всяких "волн".

Также адвокат Богдан Пересада объяснял, может ли работодатель требовать от работников документов о военном учете. По мнению специалиста, при принятии на работу работодатель имеет право просить предоставить военно-учетный документ. Это абсолютно законно.

Важно быть осведомленным в теме мобилизации, которая происходит активно с начала широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года. Сетью распространяется немало фейков, в частности, по вручению повесток. Поэтому следует тщательно отфильтровывать информацию.



Опровержение популярных фейков по вручению повесток / Картинка 24 Канала