Могут ввести войска официально – Пионтковский о том, как Путин использует "признание" боевиков
Совет федерации может легализовать армию Кремля на оккупированном Донбассе. На фоне обращения главарей боевиков к Путину войска могут ввести за пределы России.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Россия может открыто использовать свои войска на оккупированном Донбассе. Речь идет именно о тех, которых прикрывали изречением "их там нет".
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Боевики могут захотеть "восстановить" территории
"Совет федерации – для того, чтобы принять решение о введении войск за пределы России", – отметил Андрей Пионтковский.
По его словам, "псевдореспублики" на оккупированном Донбассе уже 22 февраля могут признать "независимыми". Они не будут в составе России, хотя соответствующий вариант остается возможным.
Именно для этого нужен Совет федерации. Войска будут введены на официальной основе.
По словам публициста, вопрос о том, насколько далеко эти войска будут передвигаться и какие цели будут иметь. Не исключено, что с их стороны будет говориться о "восстановлении территориальной целостности в пределах бывших областей РСФСР".
Пионтковский о признании боевиков: смотрите видео
Признание боевиков в России: коротко
- Госдума обратилась к Путину о признании "псевдореспублик" на Донбассе, что резко раскритиковали в Министерстве иностранных дел Украины, ЕС и НАТО.
- 21 февраля с обращением относительно "признания" и "помощи в обороне" выступили и главари боевиков на оккупированном Донбассе Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
- В то же время заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак поднял вопрос о боевиках и захотел обсудить, пора ли "присоединять Донбасс".
- В конце концов Владимир Путин пообещал принять решение по поводу боевиков уже 21 февраля.