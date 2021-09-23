Мой английский позволяет переходить на разные языки, – Мендель похвасталась знаниями

Юлия Мендель считает, что ее сильная сторона – международные медиа. Также гордится уровнем английского языка. Якобы он позволяет ей переходить на разные языки.

Об этом бывшая пресс-секретарь президента рассказала в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко. Мендель также отметила, что 2,5 года работала тесно с международными медиа.

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"Я думаю, международные медиа – это была моя сильная сторона (в Офисе Президента – 24 канал), ведь я знаю, как они функционируют. Я печаталась в The New York Times, у нас был фильм из Vice News, я публиковалась в Politico Europe и у меня были широкие контакты со многими медиа", – заверила она.

Кроме того, мой уровень английского позволяет мне переходить на разные языки,

– подчеркнула Мендель.

Мендель: Человек не может работать 24 на 7

Мендель также отметила, что во время работы в Офисе Президента нагрузка была очень большой. Якобы у нынешнего пресс-секретаря столько обязанностей нет.

То, чем мне пришлось управлять и стратегически, и тактически – значительно большее поле для работы, чем у нынешнего пресс-секретаря. Было больше функционала,

– заметила экс-пресс-секретарь.

"Перед уходом я говорила, что это неправильно. Не может человек работать 24 на 7", – добавила Мендель.

Более того, бывшая пресс-секретарь президента похвасталась, что пробыла на посту дольше, чем среднестатистический американец.

"Я недавно общалась с представителями правительства США. Они сказали, что средний промежуток времени, который проводят на государственных должностях в США, – это 18 месяцев. Я провела больше", – заверила она.

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Были и ошибки, – Мендель

Об ошибках Мендель вспомнила тоже.

"Конечно, были ошибки. У кого их не было? Мы были новой командой. Я считаю, что каждая ошибка сделала меня сильнее, ведь были сделаны определенные выводы", – сказала она.

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