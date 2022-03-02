"Мой дом теперь таков": очевидцы публикуют руины жилых домов в Харькове

Армия России разрушает Харьков и убивает мирных жителей. Уцелевшие люди показали, что произошло с их домами.

В результате атак российских убийц в Харькове разрушены дома. Спасатели пытаются потушить пожар.

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Очевидцы публикуют видео, где видно, что осталось от их домов. Один из пользователей телеграмму отметил: "Мой дом на Мироносицкой, 32 теперь вот такой".

Россия обстреливает Харьков: смотрите видео

Российская армия превратила харьковские дома в руины: смотрите видео

Обстрел Харьковской ОГА

В Харькове 1 марта на площадь Свободы россияне нанесли удары крылатыми ракетами класса "Калибр". Поэтому часть Харьковской облгосадминистрации осталась разрушена. По предварительной информации, погибли минимум 10 человек.

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