Мой любимый город стерли с лица земли, – удивительная история Никиты о спасении из Мариуполя

В феврале Никита приехал в Мариуполь, чтобы навестить родителей. Однако уже через неделю началась полномасштабная война с Россией, а парень с семьей оказался в ловушке в блокадном городе.

Ему чудом удалось выбраться, но перед тем Никита увидел и почувствовал весь ужас, что сделали в Мариуполе русские. Историю парня читайте в материале для 24 канала.

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Всю неделю, как на иголках. Все ждали, "когда начнется"

Никите 22 года, он работает в IT. Рассказывает, что визит к родителям откладывал долго. Однако в феврале, за неделю до начала вторжения, приехал с девушкой в ​​гости. По словам парня, эта неделя была тревожной, все сидели на иголках и ждали, "когда уже начнется". Он вспоминает момент, как объявили эвакуацию из оккупированного Донбасса. Они с родными стояли на площади на Левом берегу Мариуполя.

Люди вокруг улыбались, будто все хорошо… А в моей голове крутилась только одна мысль, что скоро всего этого не будет и это последние моменты, когда можно будет услышать здесь смех,

– признался Никита.

Однако до последнего дня город жил по полной. Было много людей, Никита с семьей за эту неделю успел побывать во всех интересных туристических местах Мариуполя. Он чувствовал собственную тревогу, но, так сказать, в воздухе ее не было. Никита с отцом обсуждали новости, и тогда даже представить не могли, что случится с Мариуполем.

"Я помню как спросил у отца: "Может в Мариуполе что-нибудь начнется и стоит уехать?". И он сказал: "А где этого не будет? Потому чего ехать, остаемся».

23 февраля девушка Никиты вернулась в Харьков. Он должен был ехать с ней, но решил остаться, чтобы навестить родных на кладбище. Уже в поезде она разбудила парня и сказала, что стреляют россияне.

Первые дни войны думали, что скоро все закончится

По словам парня, первые дни были не слишком тревожными. Отец Никиты работал на "Азовстале", он взял 2 выходных. Думал, что четверг и пятница будут выходными, дальше суббота, воскресенье и в понедельник уже все закончится – пойдет на работу.

"Мои родители молодцы, они заправили машину, возможно, это спасло нам жизнь. Они также закупили продуктов и мы продолжили жить, следить за ситуацией. Уже через несколько дней на Левом берегу (мы тогда жили там) выключили свет. Был первый прилет очень близко к нам. Мне кажется, это была авиабомба в какую-то школу, которая была рядом. Но я не уверен, это были еще такие времена, когда в новостях не так обсуждали прилеты, а когда они были каждые 15 минут, уже ни в сиренах, ни в обсуждении этих прилетов не было никакого смысла".

Света не было целый день, потому семья уехала на другую квартиру. Никита отмечает, что это было еще одно очень правильное решение, ведь все оставшиеся на Левом берегу родственники и знакомые не смогли выбраться на подконтрольную Украине территорию. Кого-то под дулами автоматов вывезли в Россию, кого-то – на оккупированный Донбасс. С депортированными знакомыми в Никиты есть связь, оккупанты дали им карточки.

Я не хочу называть это безопасностью, но они живы и имеют связь. Кто-то потом смог выбраться из России, из ОРДЛО, а кто-то остался... Друг, который был в Драмтеатре, когда на него 16 марта сбросили бомбу, выехал в Россию через Крым, и сейчас без проблем ее покинул через Прибалтику. Теперь из Польши едет в Болгарию,

– говорит Никита.

Дальше семья уехала в квартиру рядом с бассейном "Нептун". Кстати, там держали беременных женщин и людей, у которых не осталось дома. Россияне сбросили на здание авиабомбу. Это было в метрах 200 от дома Никиты. Одно время было светло, семья даже могла смотреть телевизор.

"Жили по чуть-чуть, слушали прилеты, думали это от нас или по нас. Было очень страшно, но не сравнить с тем, когда связи не стало. Я успевал еще отдаленно работать – до дня, когда в Мариуполе полностью выключили свет, то есть до 2 марта".



"Нептун" после авиаудара / Скриншот с видео

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Все превратилось в ад

Никита рассказывает, что через несколько дней исчезла связь, и все превратилось в ад.

"Дальше начался какой-то бесконечный день, когда солнце иногда садилось, а иногда вставало. Но это ничего не меняло кроме того, что каждый день приносил какое-то новое ухудшение: либо прилет поближе к нашему району, либо воду отключили, либо газ. Становилось все хуже и единственное, на чем мы жили – это надежды, что проклятые россияне наконец-то позволят открыть коридор и выпустят нас. То, что ты находишься в руках этих людей, если их вообще можно назвать людьми, и от тебя ничего не зависит, это очень тяжелая мысль".

Пока семья была в Мариуполе, очень много людей начали мародерить, поджигать и уничтожать все, к чему еще не подобрались оккупанты. Они жгли магазины, выносили оттуда вещи. Полиция и военные, когда еще были в городе, пытались что-то делать, но около полутора недель было безнаказанное мародерство. Мародеров наказывали, но в те моменты, когда выносить уже было нечего.

Почему одни люди могли приютить у себя кого-нибудь из другого района, помогать соседям или до конца следить за порядком, а другие начинали мародерить? Беда и горе открывает истинное лицо людей и не у всех оно, к сожалению, светлое,

– констатирует Никита.

Однако самое страшное началось, когда выключили газ, и нужно было готовить на улице. Каждый день появлялись истории, как по какому-то двору прилетело и готовившие люди погибли. Никита очень переживал за родителей, когда они готовили или ходили за водой. Там стреляли, но пить надо. Говорит, что им еще повезло, потому что рядом с домом было 2 колодца. Парень слышал истории людей, у которых единственные источники воды — вода из батарей и снег.

"Мы жили в условиях, когда понимали, что всегда находимся в опасности. На самом деле так и было, ведь место, которое я всегда считал безопасным, то есть наша квартира – ее не стало через 10 дней после нашего отъезда, и я не знаю выжили ли мы бы после этого прилета. Там прилетело во двор перед домом и у нас обвалился пол".



Разбомбленная квартира Никиты в Мариуполе / Фото предоставлено редакции

Люди сплачивались, чтобы выжить

В квартире, где жил Никита, были его родители и дедушка, затем в семью приехали еще четыре человека из Восточного района, который обстреливали интенсивнее всего. Есть много историй о том, что люди сплачивались и пытались пережить все ужасы вместе, однако, говорит Никита, это скорее исключение.

"У нас как-то все квартиры были сами за себя. Просто во многих квартирах жило много людей, ведь у нас район был относительно безопасный и много горожан из Левого, из Волонтеровки, из других мест, где было гораздо опаснее, приезжали в наш дом. Историй, что в одной квартире живет восемь или больше людей, было много.

Все готовили для своих квартир прямо на общем костре. Вместе пилили деревья, собирали все, что можно использовать для огня.

Мы сожгли книгу о Кремле и надеялись, что это визуализация. С топливом спасались как могли и у нас еще на районе были люди с бензопилой, которые ходили и пилили деревья поочередно всем дворам,

– продолжает парень.



Люди сплачивались, чтобы выжить / Фото AP

Он считает, что на самом деле его семье повезло, потому что слышал истории, где люди сидят в укрытиях и не видят солнца неделями, а люди на "Азовстали" не видели его месяцами. Это все страшно для людей, которые не были в Мариуполе.

"Самое сложное во всей этой ситуации и я что-то похожее чувствовал, следя за "Азовсталью", это просто читать без какой-либо надежды. "Надеяться без надежды", – как Леся Украинка писала. Я эту фразу повторял каждый день. Каждый день ложился спать с мыслью, что завтра все будет хорошо, завтра мы уедем, потому что если бы я с этой мыслью не жил, то не знаю как бы я мог это выдержать. Кто-то наоборот не верил до последнего. В конце концов это закончилось и сейчас, после этого всего, я очень сильно переосмыслил время и очень ценю моменты".

Никита вспоминает, трудно смотреть, как каждый день у вас становится меньше еды, как у кошки заканчивается корм. Если не знаешь, хватит ли вам этого, придется ли голодать, потому что это может быть и на годы. Сейчас он понимает, что это вряд ли было бы на годы, но тогда он не мог думать объективно.

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Возмущали некоторые настроения горожан

По словам парня, еще несколько лет назад все радовались освобождению города полком защитников Мариуполя, а теперь некоторые ждали, когда они сложат оружие. Такими были не все люди, но их было немало.

"Очень удручает, когда большинство людей вокруг меня в марте ждали, когда наши уже сдадутся, когда закончится оружие, патроны и россияне возьмут город. Это очень возмущает, но очень много мариупольцев относятся к оккупантам, к артобстрелам, к авиабомбам, к руинам, что они принесли в город, как к какой-то стихии, в которой нет виновных. И вместо того, чтобы говорить о том, что эти уроды натворили, они обвиняли ВСУ, полк и всех остальных… Все постоянно были недовольны, что военные как-то не так нас защищают, что сдали город, что мы в котле".

Никита отмечает, что не слышал обвинений в сторону обстреливающих город оккупантов, но все постоянно говорили, что, мол, нас не так защищают.

Я не хочу никого винить, потому что понимаю, что каждый переживает все по-разному и с таким стрессом справиться очень тяжело. Многие люди, с которыми я общался уже после того, как уехал, изменили свое мнение, но настроения в Мариуполе были очень подавлены.

– делится Никита.

Семье повезло, ведь бывало, что людей расстреливали из "Градов": выезд из Мариуполя

Как рассказывает парень, отец постоянно находил какую-то гуманитарку или даже информацию, постоянно где-то ходил. Он сдружился с депутатом, который раздавал помощь. Утром 15 марта по району прошел слух, что машины собираются и едут на Мелекино, поселок возле Мариуполя. Вроде бы открылся коридор. Отец пошел к депутату, который подтвердил эту информацию.

"Мы собрались за полчаса и уехали. Это было довольно тяжело, но благодарю Бога, что у нас ничего не случилось с машиной и мы смогли на ней выбраться, потому что я не знаю, что бы мы делали без транспорта. Я не представляю даже как сильно нам повезло, но мы эту машину купили буквально летом, до того даже прав ни у кого не было и она буквально спасла нам жизнь".

Тогда Никита впервые увидел полностью разбитый город, но успел увидеть еще целый Драмтеатр, по нему прилетело на следующий день. Это было очень тяжело. Семья добралась до блокпоста на выезде из города, где стояли наши ребята, тогда была очень большая очередь.

"Мы где-то полтора часа простояли в той очереди. Нас выпустили и дальше вплоть до разрушенного моста в Запорожье, где была линия фронта, это была оккупированная территория. Мы ехали мимо многих блокпостов с россиянами, где всех останавливали и проверяли. Нас не очень сильно проверяли, единственное, что у меня галерею в телефоне посмотрели, им было интересно, есть ли у меня фото их перемещения, техники... Я заранее удалил чат, твиттер свой... Было очень тяжело находиться рядом с этими людьми, смотреть им в глаза, говорить с ними".

Никита еще раз подчеркивает, что им очень повезло, ведь его друг, уехавший в тот же день, но позже, рассказал, что в 100 метрах от него всю колонну начали обстреливать из "Градов".



Разбитый россиянами Мариуполь / Фото AP

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Первая ночь без обстрелов и "прилетов"

Первую ночь после эвакуации семья провела в оккупированном Токмаке у родственников. Это была первая ночь с начала вторжения, когда Никита не слышал артобстрелов и прилетов. Хотя парень крепко спал, когда был в Мариуполе, той же ночью не смог сомкнуть глаз. На следующий день они доехали до Запорожья и наконец увидели, как развевается наш флаг. Никита признается: был рад, что хоть что-то в этой войне позади.

Спасибо Богу, русофобом был еще до 24 февраля, но я рад видеть, что все больше людей это осознает… Я чувствую злобу, ненависть. В жизни я почти никого не ненавидел и ни на кого не злился, таков я человек, но сейчас могу сказать, что ненавижу 144 миллиона человек,

– подчеркнул Никита.

"Россияне хотят отнять у нас желание жить"

Никита рассказывает, что его последние 2 года были очень депрессивными. Он ничего не делал и ничего не хотел. Просто существовал. Теперь, на фоне ненависти или стресса, у него появилось рвение и мотивация улучшать свою жизнь.

"Жить, жить, жить, потому что они хотят отобрать у нас желания жить, а мы никогда им этого не позволим. Поэтому сейчас я живу активнее, эмоциональнее, открытее. Я никогда за это не поблагодарю, потому что им гореть в аду, но я горжусь собой, что смог найти что-то хорошее в этом всем. Теперь хочу еще больше работать, чтобы донатить и улыбаться даже через слезы".

Парень отмечает, что раньше в соцсетях часто можно было прочесть фразу: "Когда жили в Мариуполе, не давал дышать "Азовсталь", а когда из города уехали, дальше не дает дышать Азовсталь". Признается, что на самом деле очень хотел бы прокашляться от тяжелого воздуха, посмотреть на небо, затянутое черным смогом от всех этих металлургических процессов. Пожаловаться как оно пахнет. Это было противно, наверное, но это была жизнь. Сейчас этой жизни нет.

"Все, что сделаю после победы – это выдохну и поплачу"

Сначала парень очень хотел после победы уехать за границу. Однако сейчас с каждым днем ​​все больше ценит то, что у нас есть, и то, что у нас никогда не заберут.

"Я сейчас понимаю, что не хочу терять этого, не хочу покидать Украину. Просто хочу взять столько, сколько мне страна может дать и отдать все, что я могу отдать ей. Все, что я сделаю после победы – это выдохну и поплачу… Как я уже говорил, нужно жить и помогать настолько, насколько можешь".

Он добавляет, что теперь Харьков – его любимый город. Ибо любимый город Мариуполь был стерт с лица земли. Говорит, что скорее всего вернется в Харьков еще до победы. Потом – поедет в Польшу, потратит деньги, чтобы таким образом поблагодарить эту страну за помощь.

"Хочу, чтобы все поняли, что мир и нормальная жизнь, которая казалась мне когда-то чем-то базовым и неотделимым – это действительно очень хрупкая вещь, и не думайте, что с вами этого никогда не будет. Я искренне надеюсь, что не будет, но, как показывает опыт, вас могут ненавидеть и хотеть убить просто за желание жить", – подытожил Никита.

Автор – Лилия Брезгунова