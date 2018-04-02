Моя голова стала намного больше, чем до того, – Ющенко вспомнил, как его отравили 14 лет назад

3-й Президент независимой Украины Виктор Ющенко вспомнил о своем отравлении в 2004 году, проведя параллели с громким отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом Президент Украины в 2005-2010 рассказал в интервью BBC.

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В 2004-м Ющенко, который был кандидатом в президенты, отравили. Его лицо подверглось ужасным изменениям. Расследование выяснило, что в его пищу добавили в пищу химикат диоксин.

Когда я пришел домой, поцеловался с женой – первую фразу, которую она сказала: "Что-то у тебя металлический привкус на губах",

– вспоминает Ющенко.

По его словам, перед отравлением он встречался с тогдашним руководителем СБУ и его первым заместителем.

"Следствие говорит, что яд был добавлен к рису, который подавался тогда на стол. Когда уже я выехал в Австрию (на лечение, – ред.) на второй и третий день у меня начались отеки тела, моя голова стала намного больше, чем была до того. Боли распространились по всему организму и начались сначала воспалительные, а затем гнойные процессы внутри тела", – рассказал третий президент.

Виктора Ющенко отравили в 2004-м

На прямой вопрос журналиста о том, думает ли он, что приказ на его отравления отдал тогдашний президент России Владимир Путин, Ющенко ответил довольно уклончиво.

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"На этот вопрос у меня есть мнение, но я его не могу высказать", – отметил он.

Он также рассказал, что думает о настоящем отравлении в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Относительно Скрипаля мне больно из-за того, что Европа такая слепая, такая недружественная и несолидарная внутри иотносительно той политики, которую проводит Россия. Если говорить эмоционально, то мне хотелось бы, чтобы Европа поняла, что самым большим вызовом для европейцев является и средневековая и феодальная политика, с которой живет Россия в 21 веке,

– подытожил Виктор Ющенко.

Смотрите видео интервью Виктора Ющенко для BBC: