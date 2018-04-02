22:54
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
7°C 2°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, сегодня
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Моя голова стала намного больше, чем до того, – Ющенко вспомнил, как его отравили 14 лет назад

322 Читати новину українською
Виктора Ющенко отравили в 2004-м
Виктора Ющенко отравили в 2004-м / Getty images

3-й Президент независимой Украины Виктор Ющенко вспомнил о своем отравлении в 2004 году, проведя параллели с громким отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом Президент Украины в 2005-2010 рассказал в интервью BBC.

Читайте также: Ющенко назвал главный страх Путина

В 2004-м Ющенко, который был кандидатом в президенты, отравили. Его лицо подверглось ужасным изменениям. Расследование выяснило, что в его пищу добавили в пищу химикат диоксин.

Когда я пришел домой, поцеловался с женой – первую фразу, которую она сказала: "Что-то у тебя металлический привкус на губах",
– вспоминает Ющенко.

По его словам, перед отравлением он встречался с тогдашним руководителем СБУ и его первым заместителем.

"Следствие говорит, что яд был добавлен к рису, который подавался тогда на стол. Когда уже я выехал в Австрию (на лечение, – ред.) на второй и третий день у меня начались отеки тела, моя голова стала намного больше, чем была до того. Боли распространились по всему организму и начались сначала воспалительные, а затем гнойные процессы внутри тела", – рассказал третий президент.

Віктор Ющенко отруєнняВиктора Ющенко отравили в 2004-м

На прямой вопрос журналиста о том, думает ли он, что приказ на его отравления отдал тогдашний президент России Владимир Путин, Ющенко ответил довольно уклончиво.

Читайте также: Отравление Ющенко и Скрипаля являются звеньями одной цепи, – лидер Ичкерии

"На этот вопрос у меня есть мнение, но я его не могу высказать", – отметил он.

Он также рассказал, что думает о настоящем отравлении в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Относительно Скрипаля мне больно из-за того, что Европа такая слепая, такая недружественная и несолидарная внутри иотносительно той политики, которую проводит Россия. Если говорить эмоционально, то мне хотелось бы, чтобы Европа поняла, что самым большим вызовом для европейцев является и средневековая и феодальная политика, с которой живет Россия в 21 веке,
– подытожил Виктор Ющенко.

Смотрите видео интервью Виктора Ющенко для BBC:

Теги: Новости Украины Новости политики Отравление Сергея Скрипаля отравление Виктор Ющенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
сегодня, 22:47 Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
18
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
сегодня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 655
Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
сегодня, 21:00 Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
Олена Булан 6588
Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
сегодня, 20:11 Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
Тетяна Бучок 98
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня, 19:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 86
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук