В Молдове правительство во главе с премьером ушло в отставку
Источник:NewsMaker
На брифинге, состоявшемся в пятницу, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что подает в отставку. Причины такого решения она не указала, однако заверила, что "время пришло".
Заметим, что правительство Гаврилицы работало в течение 18 месяцев. По закону Молдовы, президент страны должен подписать указ о роспуске Кабмина, который будет выполнять свои обязанности до принятия присяги новым составом правительства.
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Молдова входит в новый этап, в основе которого – безопасность
Премьер сообщила об отставке и поблагодарила тех, с кем ей удалось поработать за период своей каденции, то есть за полтора года.
Наталья Гаврилица подчеркнула, что сейчас Молдова вступает в новый этап, приоритетом которого является безопасность страны. Также она перечислила достижение Кабмина во время ее каденции, в частности, получение Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего,
– заявила Гаврилица.
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Санду выдвинула кандидата на должность нового министра
После консультаций с парламентскими фракциями, президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на должность премьер-министра страны.
В свою очередь Дорин Речан заявил, что немедленно приступит к подготовке программы нового Кабмина. Он выделил 3 ключевых приоритета:
- Первое – порядок и дисциплина в госинституциях.
- Второе – дать новую жизнь экономике – больше ресурсов для инвестиций в бизнес, малые и средние предприятия.
- Третье – мир и стабильность.
Мы должны консолидировать сектор безопасности, чтобы все люди чувствовали себя в безопасности,
– прокомментировал третий пункт Речан.
Россия стремится разрушить политический порядок в Молдове
- Соответствующее заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Брюссель. По словам главы государства, украинской разведке удалось перехватить российский план разрушения политической ситуации в Молдавии
- Российский документ показывает кто, когда и как собирается сломать Молдову. Президент подчеркнул, что, получив документ, он не сомневался ни мгновения и немедленно предупредил президента страны Майю Санду об опасности.
- Также Владимир Зеленский добавил, что в России не придумали ничего нового – в плане захватчиков узнали те же шаги, которые Россия пыталась применить в отношении Украины и других европейских государств. Страна-агрессор еще раз доказала, что стремится установить авторитарный режим на континенте.