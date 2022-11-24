Украина не экспортирует электроэнергию в Молдову: в "Укрэнерго" опровергли фейк

После ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине 23 ноября, свет исчез и в Молдове. В "Укрэнерго" объяснили, почему так произошло.

С 11 октября Украина прекратили экспорт электроэнергии. Но после того, как в Молдове исчез свет, ряд телеграмм-каналов распространил фейковую информацию о том, что Украина продолжила экспортировать электроэнергию.

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Почему в Молдове пропал свет во время ударов по инфраструктуре Украины

В сети разгоняют скандал, что Украина до сих пор экспортирует электроэнергию в Молдову. Мол, именно поэтому в соседней стране исчезла электроэнергия.

На самом деле, это не так. В "Укрэнерго" опровергли это утверждение, объяснив, что из-за российских атак произошел скачок частоты в технически совместной энергосети двух государств.

Последствия ракетных атак России по Украине также ощутила Молдова. Из-за российских атак произошел скачок частоты в нашей технически совместной энергосети, который повлек потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии,

– объяснили в Укрэнерго.

Что известно о последствиях последней атаки по энергосистеме Украины

23 ноября Россия нанесла удары по энергетическим объектам в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

В результате этой атаки в Украине начались масштабные перебои с энерго-, тепло- и водоснабжением.

Пока ни одна АЭС не генерирует электроэнергию. В регионах массово применяют аварийные и внеплановые отключения света, а во многих населенных пунктах до сих пор не удалось восстановить питание. В частности, 70% столицы до сих пор не нет света.

Работу АЭС должны возобновить к вечеру 24 ноября. Тогда ситуация с электроэнергией улучшится.

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