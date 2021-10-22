Молдова попросила Украину о помощи из-за газового шантажа России

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обратилась к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой помочь в вопросе нехватки газа. На заседании СНБО приняли направить обращение к правительству рассмотреть этот вопрос.

Причиной обращения премьер-министра Молдовы стал шантаж со стороны России и угроза газового кризиса.

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СНБО поддержал решение о помощи

На заседании СНБО рассмотрели просьбу молдавского правительства и решили оказать помощь. Это решение еще должен согласовать Кабинет Министров Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что такую ​​помощь соседняя страна может получить в ближайшее время.

Украина транспортирует в Молдову тот объем газа, о котором просила в своем обращении премьер-министр Наталья Гаврилица. Однако конкретную цифру Данилов не озвучил.

Секретарь СНБО уточнил, что Украина не продаст Молдове голубое топливо, а фактически "одолжит" его.

Этот газ будет поставляться не за деньги. Этот газ будет передан на определенный период для того, чтобы потом Молдова нам этот газ вернула,

– заявил Данилов.

Кроме того, по словам Данилова, Украина заинтересована в том, чтобы Молдова избежала газового кризиса.

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