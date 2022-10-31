Не первый раз: в ВСУ заявили, что Россия использует воздушное пространство Молдовы для атак Украины

Россия утром нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты использовали воздушное пространство Молдовы для того, чтобы атаковать Украину.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, то, что Россия использует воздушное пространство Молдовы для террористических атак Украины – "еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать западному сообществу".

Узнайте больше Массированная ракетная атака по Украине: где атаковала Россия и какие последствия обстрелов

ВСУ фиксируют российские беспилотники возле Румынии

Игнат отметил, что Россия далеко не впервые наносит ракетные удары по Украине через Молдову. Кроме того, он отметил, что ВСУ постоянно фиксируют российские беспилотники возле Румынии.

Потому что не впервые там они через Молдову бьют ракетами по Украине, по западу, по юго-западу, не впервые мы фиксируем там постоянное появление БпЛА в 5-10 км от румынской границы, то есть БпЛА оперативно-тактического уровня таким образом провоцирует страны НАТО,

– сообщил спикер Воздушных сил.

Россия утром 31 октября за 3 часа выпустила по Украине 50 ракет, из которых сразу 44 были сбиты нашими силами ПВО. Оккупанты атаковали Украину из района Каспийского моря и Ростовской области.

К сожалению, прилеты зафиксированы в Кировоградской и Черкасской областях, а также в Запорожье, Харькове и Киеве. В Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях обломки ракет упали на гражданскую инфраструктуру.

Российская ракета упала в Молдове

Одна российская ракета во время массированного обстрела упала на территории Молдовы из-за того, что была сбита украинским ПВО. В результате несколько домов повреждены.

В МИД Украины заявили, что Россия угрожает не только нашей стране, но и другим государствам Европы. В то же время в Минобороны Молдовы сообщили, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

Молдова до сих пор не присоединилась к экономическим санкциям против России, потому что боится напряженных отношений с Кремлем. В то же время в Молдове запретили советскую символику, а также опознавательные знаки, которые Россия использует в войне против Украины.

К теме – детали утреннего обстрела всей Украины: смотрите видео