Диверсанты в гражданском и захват власти: Санду раскрыла план России в отношении Молдовы

13 февраля 2023, 12:28
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Newsmaker

Россия хотела разрушить политический порядок в Молдове, однако украинская разведка перехватила план. Президентка Майя Санду подтвердила это.

Санду рассказала, что Украина передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове. Как оказалось, оккупанты готовили силовые действия с привлечением диверсантов.

К теме Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове – наша разведка перехватила план, – Зеленский

Что известно о плане России по поводу Молдовы

По словам президента Молдовы, это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников.

Материалы, собранные Украиной, имеют детальную документацию логистики для организации этих диверсионных действий.

План предусматривает использование людей за пределами страны для насильственных действий в Молдове. Например, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории,
– отметила Санду.

Кроме того, под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе.

Правоохранители Молдовы готовятся предотвращать эти провокации и держат ситуацию под контролем.

Угроза для Молдовы со стороны России: последние новости

  • 10 февраля 2 российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдовой. В минобороны Молдовы подтвердили пролет российской ракеты.
  • В результате этого министр иностранных дел Николае Попеску срочно вызвал посла России в Молдове Олега Васнецова.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову".
Автор: Софія Ковнір