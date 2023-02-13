Диверсанты в гражданском и захват власти: Санду раскрыла план России в отношении Молдовы

Россия хотела разрушить политический порядок в Молдове, однако украинская разведка перехватила план. Президентка Майя Санду подтвердила это.

Санду рассказала, что Украина передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове. Как оказалось, оккупанты готовили силовые действия с привлечением диверсантов.

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Что известно о плане России по поводу Молдовы

По словам президента Молдовы, это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников.

Материалы, собранные Украиной, имеют детальную документацию логистики для организации этих диверсионных действий.

План предусматривает использование людей за пределами страны для насильственных действий в Молдове. Например, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории,

– отметила Санду.

Кроме того, под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе.

Правоохранители Молдовы готовятся предотвращать эти провокации и держат ситуацию под контролем.

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