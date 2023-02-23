В Молдове арестовали людей, завербованных для подготовки переворота
Источник:Newsmaker
Правоохранители Молдовы задержали группу людей, подозреваемых в государственной измене. Их раньше завербовали для подготовки госпереворота в стране.
В рамках расследования следствие выявило пятерых граждан Молдовы, из которых двоих арестовали в декабре 2022 года, а еще трое получили статус подозреваемых.
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Их завербовали спецслужбы другого государства, чтобы те насильственным путем помогали дестабилизировать обстановку и изменить конституционный порядок в Молдове. Любопытно, что правоохранители Молдовы не уточнили, о каких именно иностранных спецслужбах идет речь.
Кроме того, в рамках этого дела спецслужбы обнаружили граждан других государств, которые занимались шпионажем и финансировали жителей Молдовы. За измену родины и шпионаж уголовный кодекс Молдовы предусматривает наказание в размере от 12 лет до 20 лет лишения свободы.
Россия расшатывает ситуацию в Молдове и обвиняет Украину
На днях Минобороны России обвинило Украину в подготовке "вооруженной провокации" против Приднестровья, в частности с помощью бойцов батальона "Азов". В российском ведомстве утверждают, что в качестве повода для "вторжения украинской армии" планируют инсценировать "якобы наступление российских войск" с территории Приднестровья.
Власть Молдовы ответила на заявление минобороны России, согласно которому Украина якобы готовит провокации с вторжением в Приднестровье. Правительство Молдовы не подтвердило эту информацию.
Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Молдовы,
– говорится в заявлении молдавских властей.
Что известно об угрозе госпереворота в Молдове
- Президент Молдовы Мая Санду 13 февраля, ссылаясь на данные украинской разведки, заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции совершить госпереворот в Молдове и сменить власть в Кишиневе.
- 25 апреля 2022 года Министерство госбезопасности в Тирасполе обстреляли из гранатометов. Разведка Минобороны Украины заявила, что эти взрывы являются провокацией, организованной ФСБ России для нагнетания и наращивания антиукраинских настроений.
- К тому же на следующий день в Приднестровье сообщили еще о 2 взрывах – сказали, что ими были повреждены две антенны, которые ретранслировали радио России. После этого подразделения оперативной группы русских войск в непризнанной "республике" привели к полной боевой готовности.