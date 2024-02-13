Падение "Шахеда" в Молдове: почему российский дрон не нашли вовремя

На территории Молдовы не так давно упал российский дрон-камикадзе. Однако опасную находку обнаружили только спустя сутки.

Министерство обороны Молдовы прокомментировало недавнее падение российского БПЛА на территории этой страны. Напомним, что дрон-камикадзе упал там во время атаки России на Одесскую область в ночь с 9 на 10 февраля.

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Почему российский дрон не нашли вовремя

Местная пограничная полиция нашла обломки "Шахеда" днем 11 февраля. Минобороны Молдовы недавно признало, что военные радары и системы раннего предупреждения не смогли вовремя обнаружить российский дрон.

Основная причина – малая высота полета цели, малая отражающая площадь осколков и большое расстояние до цели, в том числе из-за кривизны местности,

– пояснил отдел коммуникаций оборонного ведомства.

"Шахед" упал в Молдове вместе с боевой частью

Среди обломков российского БПЛА также нашли боевую часть, которая не разорвалась. Речь идет о 50 килограммах взрывчатки. Местные специалисты потом взорвали опасную находку.

Сам дрон упал возле границы Молдовы с Украиной неподалеку от села Этулия Вулканештского района. Впоследствии эту местность оцепили. Пограничная полиция сделала предположение, что этот дрон сбила украинская зенитная установка.

Президент Молдовы Майя Санду позже прокомментировала падение российского дрона. Она заявила, что агрессия России ставит под угрозу весь континент, а поддержка Украины должна продолжаться.

В Молдове нашли ракетные обломки

Осенью прошлого года в Молдове нашли обломки ракеты. Их обнаружили в озере Гарбовец возле села Фарладан Каушанского района.

Впоследствии выяснилось, что это была противовоздушная ракета. Местные власти предположили, что ее взрывной компонент мог попасть на дно озера.