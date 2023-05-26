Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Молдовы Владимир Тхорик. Он объяснил, как планируется защищать европейских лидеров и кто в этом поможет.

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Почему Молдове нужна ПВО

В Молдове отсутствует система ПВО, а она очень необходима стране. Поскольку российский агрессор ведет войну не только на территории Украины, но и подвергает опасности другие страны.

"Когда российские ракеты, пролетают над Молдовой на территорию Украины в Винницкую, Львовскую области, страна не может их зафиксировать, потому что нет радаров. Их фиксирует либо Украина, либо Румыния, являющаяся членом НАТО", – отметил Тхорик.

Напомним, 10 февраля 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. 2 ракеты залетели на территорию нашего государства с Молдовы. Об этом сообщал Валерий Залужный. В Молдове тогда осудили подобные действия России и призвали прекратить военную агрессию.

Владимир Тхорик об отсутствии систем ПВО в Молдове: смотреть видео

Особенно системы ПВО важны перед саммитом Европейского политического сообщества. Для него НАТО согласилось предоставить стране соответствующие установки, чтобы защитить мировых лидеров.

НАТО предоставит Молдове "воздушный зонт" на время саммита, но мы шутим, чтобы его оставили и после, потому что угроза российских обстрелов остается реальной,

– отметил журналист.

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