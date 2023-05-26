Про це 24 Каналу розповів журналіст із Молдови Володимир Тхорик. Він пояснив, як планується захищати європейських лідерів і хто в цьому допоможе.
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Чому Молдові потрібна ППО
В Молдові відсутня система ППО, а вона дуже необхідна країні. Оскільки російський агресор веде війну не тільки на території України, але й наражає на небезпеку інші країни.
"Коли російські ракети, які пролітають над Молдовою на територію України у Вінницьку, Львівську області, країна не може їх зафіксувати, бо немає радарів. Їх фіксує або Україна, або Румунія, яка є членом НАТО", – відзначив Тхорик.
Володимир Тхорик про відсутність систем ППО в Молдові: дивитись відео
Особливо системи ППО важливі перед самітом Європейської політичної спільноти. Для нього НАТО погодилося надати країні відповідні установки, аби захистити світових лідерів.
НАТО надасть Молдові "повітряну парасолю" на час саміту, але ми жартуємо, аби її залишити і після, бо загроза російських обстрілів залишається реальною,
– відзначив журналіст.
Новини Молдови: останні
- З початку повномасштабного вторгнення в Молдові посилили на кордоні заходи безпеки щодо росіян. В кожному з них вбачають потенційного вагнерівця і підозрюють у підготовці ймовірних провокацій.
- Днями у Кишиневі пройшов мітинг на підтримку курсу євроінтеграції країни. На нього вийшли десятки тисяч людей. Учасники зборів ухвалили резолюцію на підтримку європейського курсу Молдови, де зазначили, що країна прагне стати повноправною частиною ЄС.
- Президентка Молдови Майя Санду підтримала рішення МКС щодо Владіміра Путіна і заявила, що російський диктатор буде заарештований, якщо опиниться на території держави.