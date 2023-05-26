Про це 24 Каналу розповів журналіст із Молдови Володимир Тхорик. Він пояснив, як планується захищати європейських лідерів і хто в цьому допоможе.

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Чому Молдові потрібна ППО

В Молдові відсутня система ППО, а вона дуже необхідна країні. Оскільки російський агресор веде війну не тільки на території України, але й наражає на небезпеку інші країни.

"Коли російські ракети, які пролітають над Молдовою на територію України у Вінницьку, Львівську області, країна не може їх зафіксувати, бо немає радарів. Їх фіксує або Україна, або Румунія, яка є членом НАТО", – відзначив Тхорик.

Нагадаємо, 10 лютого 2023 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. 2 ракети залетіли на територію нашої держави з Молдови. Про це повідомляв Валерій Залужний. У Молдові тоді засудили такі дії Росії і закликали припинити військову агресію.

Володимир Тхорик про відсутність систем ППО в Молдові: дивитись відео

Особливо системи ППО важливі перед самітом Європейської політичної спільноти. Для нього НАТО погодилося надати країні відповідні установки, аби захистити світових лідерів.

НАТО надасть Молдові "повітряну парасолю" на час саміту, але ми жартуємо, аби її залишити і після, бо загроза російських обстрілів залишається реальною,

– відзначив журналіст.

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