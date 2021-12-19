В Молдове предложили объявить персоной нон грата российского посла
Источник:Deschide.md
Посол России в Молдове Олег Васнецов попал в дипломатический скандал. Дело в том, что он поехал в непризнанное Приднестровье
Да не просто так, а на церемонию инаугурации Вадима Красносельского. Этот мужчина выиграл так называемые президентские выборы в "Приднестровской Молдавской Республике".
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Посол России в Молдове попал в дипломатический скандал
Глава комиссии по помилованию в администрации президента Молдовы Ион Гузун предложил объявить посла России Олега Васнецова персоной нон грата. Такая резкая реакция вызвана "недружественным шагом" российского дипломата.
Дело в том, что Васнецов принял участие в инаугурации главы непризнанного Приднестровья (17 декабря в Тирасполе). На это событие отреагировали и в министерстве иностранных дел Молдовы.
Так называемые "президентские выборы" в приднестровском регионе нелегитимны и противоречат конституционным устоям Молдовы. Участие главы дипломатической миссии России в этих действиях рассматривается как недружественная акция,
– заявили там.
Также обратите внимание:
- Германия объявила о высылке российских дипломатов. Дело связано с убийством чеченского командира в Берлине.
- Минобороны Беларуси 5 декабря вызвало военного атташе Украины. Ему вручили ноту из-за якобы "нарушения границы Беларуси".
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