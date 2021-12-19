В Молдове предложили объявить персоной нон грата российского посла

Посол России в Молдове Олег Васнецов попал в дипломатический скандал. Дело в том, что он поехал в непризнанное Приднестровье

Да не просто так, а на церемонию инаугурации Вадима Красносельского. Этот мужчина выиграл так называемые президентские выборы в "Приднестровской Молдавской Республике".

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Посол России в Молдове попал в дипломатический скандал

Глава комиссии по помилованию в администрации президента Молдовы Ион Гузун предложил объявить посла России Олега Васнецова персоной нон грата. Такая резкая реакция вызвана "недружественным шагом" российского дипломата.

Дело в том, что Васнецов принял участие в инаугурации главы непризнанного Приднестровья (17 декабря в Тирасполе). На это событие отреагировали и в министерстве иностранных дел Молдовы.

Так называемые "президентские выборы" в приднестровском регионе нелегитимны и противоречат конституционным устоям Молдовы. Участие главы дипломатической миссии России в этих действиях рассматривается как недружественная акция,

– заявили там.

Украина отделение Приднестровья от Молдовы не признает. Более того, с 1 сентября в Украину запрещено въезжать авто с номерами этой самопровозглашенной республики.

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