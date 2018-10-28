"Молятся тайком": российский религиозный террор на оккупированных украинских землях

На временно оккупированных украинских территориях пророссийские боевики устроили настоящий террор для верующих, ведь признают только Русскую православную церковь. Всех, кто отказывается молиться за создание так называемой "православной державы" – запугивают, пытают и даже убивают.

Боевик самопровозглашенной "ДНР" поделился с журналистами своими взглядами на религиозный вопрос: "Лично я брал в руки оружие, чтобы у нас была православная держава. Никаких баптистов, евангелистов, католиков или греко-католиков".

Читайте также: Горячий ночной бой на Донбассе: на видео сняли столкновение между украинскими военными и боевиками

Киевский патриархат должен был бы перерегистрироваться и перейти в подчинение Москве.

Это просто использование религиозного фактора для того, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны религиозных организаций существование фейковых республик. Вот, мол, видите – они зарегистрировались, значит, признают эту власть,

– пояснил спикер УПЦ КП Евстратий Зоря.

Признавать "власть" священников заставляли, угрожая оружием. Уже через год после оккупации тридцать из сорока приходов киевской епархии на Донбассе прекратили свою деятельность.



Евстратий Зоря объяснил, что оккупанты требовали от церкви признания

"Тем временем Киевский патриархат существует на этих территориях или полуоткрыто, или подпольно. Храмы закрыты и конфискованы, а те, которые еще есть – под угрозой закрытия", – добавил Заря.



Оккупанты расстреляли из гранатомета автомобиль с евангелистами

До войны на втором месте после московского патриархата по количеству приходов были евангелисты. Однако они почти прекратили свою деятельность после того, как террористы убили двух диаконов и пасторов: обстреляли их автомобиль из гранатомета и автоматов и, конечно же, всю вину скинули на украинских солдат.

Были созданы условия для того, чтобы церкви не могли функционировать, чтобы разорвать все связи церкви с Украиной и зафиксировать нашу поддержку того, что там происходит,

– подтвердил евангелист Игорь Бандура.

А пастора Сергея Косяка жестокого избили за проукраинскую позицию. В поддержке украинской армии обвинили и Александра Хомченко. Его четыре дня пытали, надели на голову противогаз и перекрыли воздух.



Пастор Хомченко рассказал, как его пытали

Притесняет враг также иудеев и мусульман. В оккупированных городах проходят антисемитские акции, закрывают синагоги и мечети. Представители запрещенных конфессии, не побоявшихся православного гнева террористов и оставшихся на оккупированных территориях – теперь молятся тайком.