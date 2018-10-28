"Моляться потайки": російський релігійний терор на окупованих українських землях

На тимчасово окупованих українських територіях проросійські бойовики влаштували справжній терор для вірян, адже визнають лише Російську православну церкву. Усіх, хто відмовляється молитися за створення так званої "православної держави" – залякують, катують і навіть вбивають.

Бойовик самопроголошеної "ДНР" поділився з журналістами своїми поглядами на релігійне питання: "Особисто я брав до рук зброю, щоб у нас була православна держава. Ніяких баптистів, євангелістів, католиків чи греко-католиків".

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Київський патріархат повинен би був перереєструватись і перейти у підпорядкування Москві.

Це просто використання релігійного фактора для того, щоб продемонструвати підтримку з боку релігійних організацій існування фейкових республік. Ось, мовляв, бачите – вони зареєструвалися, значить, визнають цю владу,

– пояснив речник УПЦ КП Євстратій Зоря.

Визнавати "владу" священиків змушували, погрожуючи зброєю. Вже за рік після окупації тридцять з сорока парафій київської єпархії на Донеччині припинили свою діяльність.



Євстратій Зоря пояснив, що окупанти вимагали від церкви визнання

"Тим часом Київський патріархат існує на цих територіях або напіввідкрито, або підпільно. Храми закриті і конфісковані, а ті, які ще є – під загрозою закриття", – додав Зоря.



Окупанти розстріляли з гранатомета автомобіль із євангелістами

До війни на другому місці після московського патріархату за кількістю парафій були євангелісти. Проте вони майже припинили свою діяльність після того, як терористи вбили двох дияконів та пасторів: обстріляли їхній автомобіль з гранатомета та автоматів і, звісно ж, усю вину скинули на українських солдатів.

Були створені умови для того, щоб церкви не могли функціонувати, щоб розірвати всі зв'язки церкви з Україною і зафіксувати нашу підтримку того, що там відбувається,

– підтвердив євангеліст Ігор Бандура.

А пастора Сергія Косяка жорстокого побили за проукраїнську позицію. У підтримці української армії звинуватили і Олександра Хомченка. Його чотири дні катували, надягнули на голову протигаз і перекрили повітря.



Пастор Хомченко розповів, як його катували

Утискає ворог також юдеїв та мусульман. В окупованих містах відбуваються антисемітські акції, закривають синагоги і мечеті. Представники заборонених конфесії, що не побоялися православного гніву терористів і залишилися на окупованих територіях – тепер моляться потайки.