Молния убила маму двоих детей на пляже: жуткий момент попал на видео

В Колумбии молния ударила прямо в 34-летнюю туристку, которая в это время прогуливалась по пляжу. Женщина погибла прямо на месте в результате остановки сердца и дыхания.

По данным ученых, шансы быть ударенным молнией совсем скудны. Даже в таком случае 9 из 10 пострадавших жертв выживают.

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Жуткий удар по человеку

Гражданка Венесуэлы Фройланис Майрет Ривас Роман стала жертвой удара молнии во время своего семейного отдыха на пляже в Колумбии. Очевидцам удалось знать момент, на котором огненная искра, тянущаяся с неба в направлении 34-летней женщины.

Фрейланис погибла прямо на месте от сердечно-дыхательной остановки. Проходивший мимо турист тоже был поражен молнией, но смог выжить.

Известно, что женщина прибыла на пляж Бокилья в Картахене, Колумбия, с членами семьи днем раньше. Фройланис была матерью двух детей – у нее остались сын и дочь, фото которых она регулярно выкладывала в фейсбуке. Также она владела своей фирмой одежды.

34-летняя мать двоих детей скончалась на месте / Jam Press

Шанс того, что у человека ударит молния, составляет один к одному миллиону – при этом 90 процентов выживает. Однако в Колумбии из-за ее географических условий количество смертей больше. В результате обилия гор и открытых равнин молния возникает чаще.

Момент удара молнии к женщине на пляже: смотрите видео (18+)

Молния ударила в каноэ