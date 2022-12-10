Впереди Путина к Кобзону: молодой коллаборант из Купянска пошел на войну, но прожил недолго

На концерт к Кобзону отправился новый поклонник. На этот раз молодой коллаборант из Купянска.

Если бы была премия за самую дурацкую смерть, коллаборант ее точно получил бы. Сначала предатель активно участвовал в съемках пропагандистских сюжетов.

Важно Не только из-за ВСУ: россияне несут большие потери в результате "дружественного огня", – Генштаб

Позируя для захватчиков, коллаборант сбивал украинскую символику со зданий. А когда город освободили, наточил лыжи в Белгород. В то же время, долго "наслаждаться" жизнью в России предатель не смог. Он не учел, что для страны-террориста все – "пушечное мясо".

Коллаборанта призвали в ряды российских оккупантов. В Украине предатель получил черный пакет – погиб под Бахмутом.

Общие потери врага

По состоянию на 10 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 93 760 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить: