Прямо во время операции: момент удара россиян по больнице в Покровске попал на видео

В субботу 6 января россияне обстреляли Покровск в Донецкой области. Оккупанты били дважды ночью, а затем ударили по Покровскому району еще и вечером того же дня.

Момент удара по Покровску попал на видео. Примечательно, что попадание произошло прямо во время хирургической операции.

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Очевидцы зафиксировали момент атаки на Покровск, прилетело по больнице

На платформе United24 ролик выложили еще 8 января. Но его начали массово распространять после сообщения Андрея Ермака.

Момент удара по больнице в Покровске во время операции 6 января: смотрите видео (Внимание! Кадры могут шокировать!)

"На кадрах видно, как российская ракета попала в больницу в Покровске, когда там проводили операцию", – написали в United24.

А Андрей Ермак подчеркнул, что мир должен знать о преступлениях россиян.

Удар россиян по больнице в Покровске… Это должен увидеть весь мир,

– говорится в его сообщении.

Что известно об ударе по Покровску 6 января