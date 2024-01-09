Прямо во время операции: момент удара россиян по больнице в Покровске попал на видео
Источник:United24
В субботу 6 января россияне обстреляли Покровск в Донецкой области. Оккупанты били дважды ночью, а затем ударили по Покровскому району еще и вечером того же дня.
Момент удара по Покровску попал на видео. Примечательно, что попадание произошло прямо во время хирургической операции.
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Очевидцы зафиксировали момент атаки на Покровск, прилетело по больнице
На платформе United24 ролик выложили еще 8 января. Но его начали массово распространять после сообщения Андрея Ермака.
Момент удара по больнице в Покровске во время операции 6 января: смотрите видео (Внимание! Кадры могут шокировать!)
"На кадрах видно, как российская ракета попала в больницу в Покровске, когда там проводили операцию", – написали в United24.
А Андрей Ермак подчеркнул, что мир должен знать о преступлениях россиян.
Удар россиян по больнице в Покровске… Это должен увидеть весь мир,
– говорится в его сообщении.
Что известно об ударе по Покровску 6 января
- Оккупанты обстреляли город из С-300. Пожар тушили три часа.
- Во время дневной атаки пострадал частный сектор, там разрушены 6 домов.
- Глава Донецкой ОВА сообщил, что основной удар пришелся по Покровску и селу Ровно Мирноградской общины.
- Вечером 8 января стало известно, что в Покровском районе завершили поисково-спасательные работы на местах обстрелов.
- "Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты извлекают биологические образцы и проводят идентификацию. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара", – написал глава МВД Игорь Клименко.
- Пока удалось установить только 5 жертв. Опознаны трое погибших из села Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установили личности двух погибших.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что Россия совершает геноцид, продолжая убивать мирное население.
- Владимир Зеленский пообещал, что Россия ответит за этот жестокий удар и последствия обязательно будут. "Мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями", – подчеркнул президент.