Момент взрыва ракеты возле Одесского художественного музея попал на видео: жуткие кадры

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по украинским городам. В ночь на 5 ноября захватчики ударили по Одессе. Жуткий момент попал на видео.

Тогда учреждение получило серьезные повреждения. Это произошло в канун 124-летия музея.

Обратите внимание Российская ракета чуть не снесла голову Екатерине II, но есть нюанс

Теперь пресс-служба Одесского национального художественного музея показала эксклюзивные кадры.

Публикуем запись момента взрыва российской ракеты 5 ноября 2023 года с камер видеонаблюдения музея. Замечаем, что на камерах осталось летнее время,

– говорится в сообщении.

Одесский национальный художественный музей показал кадры удара: смотрите видео

Музей временно прекратил работу. Выставка, запланированная ко Дню рождения, не состоялась.

К счастью, никто не пострадал. Музей поблагодарил людей за поддержку. Впоследствии стало известно, что в результате удара пострадал ряд выставок. Также волонтер рассказал, что ракета чуть не снесла голову демонтированному памятнику Екатерине II.

Украинцев призывают оперативно реагировать на тревоги. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизни.