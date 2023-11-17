Тоді Одеський національний художній музей отримав серйозні пошкодження. Це сталося напередодні 124-річчя музею.

Зверніть увагу Російська ракета мало не знесла голову Катерині ІІ, але є нюанс

Тепер пресслужба Одеського національного художнього музею показала ексклюзивні кадри.

Публікуємо запис моменту вибуху російської ракети 5 листопада 2023 року з камер відеоспостереження музею.

Зауважуємо, що на камерах залишився літній час,

– мовиться у повідомленні.

Одеський національний художній музей показав кадри удару: дивіться відео

Музей тимчасово припинив роботу. Виставка, запланована до Дня народження, не відбулася. На щастя, ніхто не постраждав. Музей подякував людям за підтримку. Згодом стало відомо, що у реазультаті удару постраждала низка виставок. Також волонтер розповів, що ракета мало не знесла голову демонтованому пам'ятнику Катерині ІІ.

Українців закликають оперативно реагувати на тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.