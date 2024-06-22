Момент прилета КАБа возле автовокзала в Харькове: в сети показали кадры с видеорегистратора

Днем 22 июня враг нанес коварный удар по самому центру Харькова. Момент попадания попал на видео.

Россия ударила по Харькову авиабомбами. В ОВА отметили, что мишенью врага была исключительно гражданская инфраструктура.

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Момент попадания попал на видео

Местные телеграм-каналы распространяют запись видеорегистратора, на котором видно попадание УМПБ Д-30 в центр Харькова. Наряду ни одного предприятия, которое составляло бы ценность в военном смысле, нет. Вместо этого есть автовокзал, где постоянно находится много людей.

Жуткие кадры активно распространяются по сети. На видео видно, что эпицентром удара является пятиэтажка, было прямое попадание.

Россияне ударили по центру города: смотрите видео

. Количество пострадавших снова увеличилось. По состоянию на 18:27 их количество составляет 38.

Напомним, что после трех часов дня в Харькове раздались взрывы. Предварительно враг ударил по городу четырьмя УМПБ Д-30 из Белгородской области.

Одна бомба попала в жилой дом в Основянском районе, унеся жизни двух человек. Еще три попали по предприятию в Холодногорском районе. Там погиб один человек.

Редакциятакже выражает соболезнования родным и близким погибших. Светлая память!